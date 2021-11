Nije to bila utakmica kao na Maksimiru, uostalom, nije ni protivnik. Osijek je dominirao, pritiskao, stvarao šanse. Samo u prvom poluvremenu Osijek je imao deset udaraca prema golu. Deset! No ipak su bili u rezultatskom zaostatku, i to zbog jeftino primljenog gola. Osijek je u prvenstvu primio 12 golova, zajedno s Dinamom, najmanje u ligi.