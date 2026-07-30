Još jedan problem za Infantina: Concacaf isto odbio prijedlog

Nakon što su svi europski nogometni savezi u zajedničkoj izjavi ranije u četvrtak odbili prijedlog FIFA-e o prodaji dijela vlasničkih prava za Svjetsko prvenstvo, taj FIFA-in prijedlog naišao je na odbijanje i svih 41 saveza koji su članovi Nogometnog saveza Sjeverne i Srednje Amerike te Kariba (Concacaf).

U zajedničkoj izjavi su članovi Concacafa izrazili "duboku zabrinutost" zbog izostanka poštivanja propisanog procesa vezanog uz prijedlog, kratak rok za odluku i izostanak bilo kakvog pregleda ili odobrenja od strane relevantnih upravnih tijela FIFA-e.

"Rasprava je pojačala potrebu za većom transparentnošću i pravilnim upravljanjem. Iz tih razloga, Concacaf i njegovih 41 saveza članica odbili su prijedlog", stoji u priopćenju.

Ipak, za razliku od UEFA-e iz koje su zaprijetili bojkotom svih natjecanja pod okriljem FIFA-e, uključujući i svjetska prvenstva, ukoliko se i dalje bude inzistiralo na prodaji vlasničkih prava privatnim investitorima, iz Concacafa se nisu odlučili na takvu odluku.