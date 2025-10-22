Još jedan raspad Zagreba u 15 minuta: Szeged slavio u Areni

Nema svjetla u tunelu zvanom Zagreb. Zagrebaši su izgubili šestu utakmicu u Ligi prvaka i ostali na čvrstoj nuli. Pick Szeged je iskoristio sve probleme hrvatskog prvaka i uzeo dva boda u Areni (23-28), u kojoj se često morao namučiti za njih, ali često je imao i boljeg protivnika u Zagrebu.

Nije, nažalost, bilo bitnijeg pomaka igri Zagreba. Štoviše, nakon dobrog prvog poluvremena potpuni reset na tvorničke postavke iz ove sezone. Želja je bila za početak bolji govor tijela nakon GOG-a, bodovi ako se ponudi prilika, ali u ovakvoj situaciji teško je rezultatski takvo što bilo očekivati protiv ozbiljne momčadi kakva je Szeged. Publika barem nije klonula duhom, 4000 navijača za trenutni Zagreb bila je više nego dobra posjeta. Ipak su u goste došli i Šoštarić i Jelinić.

Susret 6. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Pick Szegeda | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Igra i rezultati tražili su reakcije Andrije Nikolića, a reakcije su bile Suljević za Grbavca na golu i Poljak za Poljaka, Walczak za Przytulu, odnosno pivot više i bek manje. Suljević je mogao i prije na jedinicu jer s njim je Zagreb dobio upravo ono što nije imao dosad na otvaranju utakmice.

Szeged je došao bez Smarasona i Roda, Skandinavcima koji daju tempo i brzinu, bez kojih je bitno sporiji. S Kukićem je još donekle i ima, ali kad je ušao Gottfridsson, to je bila brzina niže, poželjno za Zagreb.

Bila je borba za svaki gol u prvom poluvremenu, zagrebaši su se borili s mrcinama od dva metra i 120 kilograma. Mačkovšek, Toto, Garciandia i Frimmel, pa onda Bodo i Kalaraš nisu dali u devet metara, Zagreb je morao kružiti, tražiti rupice, pa je opet bilo previše poklona.

Nasreću, poklanjali su i gosti, za dvije dobrodošle kontre Klarice i Glavaša, uz crveni karton Boda već u 15. minuti. Laktom je udario Glavaša u bradu, tu dvojbe nije bilo. Nevjerojatno da je Glavaš uspio i zabiti nakon tog nokauta. Onda je i Toto osjetio posljedice udarca u duelu s Faljićem i Szeged je u 20. minuti ostao na Kalarašu kao pivotu. To je šansa koju je Zagreb mogao samo čekati.

Suljević je držao momčad u egalu, pročitao je Šoštarićev suhi list s krila, a onda i na isteku prvog poluvremena sa sedam metara. Prava šteta što su morali u svlačionicu jer više se nisu vratili s istim duhom. Appelgren je upario Kukića i Gottfridssona jer su bili preteretni i to je Szegedu za čas dalo 17-13. Zagreb je u 30 minuta primio deset golova, za devet minuta drugog poluvremena sedam.

Glavaš je promašio i drugi sedmerac, Mikler ga je pročitao, ali je Suljević i drugi put pročitao Šoštarića sa sedam metara pa odmah i s krila da ga Šoštarić ne zaboravi. Suljević je imao pet obrana više od Thulina i Miklera, a Zagreb je gubio četiri razlike...

Tshkovrebadze se priključio Klarici i Beljavskom u vanjskoj liniji, dao nešto energije, ali onda je Beljavski zakočio i potpuno se zakočio Zagreb. Još jedan raspad sustava u 15 minuta. Završilo je -5, moglo je -10.

Slijedi reprezentativna stanka, dobro će doći svima.

Zagreb - Szeged 23-28 (10-10)

Zagreb: Grbavac (1 obrana) Suljević (10 obrana); Walczak, Faljić 4, Klarica 2, Gojun, Tskhovrebadze 3, Ćavar 2, Topić 1, Gavrić 1, Beljavski 1, Kavčič, Glavaš 6, Trivković 1, Sadovski 2, Tufegdžić

Szeged: Mikler (3 obrane), Thulin (6 obrana); Bodo, Fazekas, Jelinić 5, Gottfridsson 4, Šoštarić 4, Frimmel 2, Banhidi 1, Kalaraš, Toto 1, Kukić 4, Garciandia 5, Mačkovšek, Jaro, Szilagyi 2

Sedmerci: Zagreb 3/5, Szeged 2/4

Isključenja: Zagreb 4 minute, Szeged 4 minute