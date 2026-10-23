Još jedan skandal u Španjolskoj, trojica maskiranih provalnika ušla u kuću Betisovog igrača

Nastavlja se val pljački nogometaša i poznatih osoba u andaluzijskoj prijestolnici. Prema pisanju Diario de Sevilla, provaljeno je u kuću napadača Real Betisa Irca Troya Parrotta.

Novine izvještavaju da je nekoliko maskiranih osoba ušlo u kuću nogometaša, koja se nalazi u stambenom naselju El Zaudin, u trenucima dok je Betis igrao utakmicu protiv Barcelone na stadionu La Cartuja. Navodi se i kako su provalnici otišli praznih ruku.

Parrott je već peta poznata osoba koja je bila žrtva pljačke u posljednjih pet mjeseci u Sevilli.

Prije nekoliko dana Sergio Rico, bivši vratar Paris Saint-Germaina i španjolske reprezentacije, preživio je sa svojom obitelji pravu dramu u vlastitom domu u kojem su ga napala petorica naoružanih i maskiranih provalnika.

Foto: Bernadett Szabo

Napad se dogodio u ponedjeljak oko 22 sata u mjestu Bollullos de la Mitación u blizini Seville. Rico je sjedio za večerom sa suprugom Albom Silvom, njihovo dvoje male djece te ostalim članovima obitelji, kada su na posjed provalili maskirani napadači.

U kući su se u trenutku napada nalazile i suprugina majka te kućna pomoćnica. Kako prenose španjolski mediji, provalnici su savladali ukućane te pretražili sve prostorije u potrazi za dragocjenostima. Ukradeni su skupocjeni satovi, dizajnerske torbice, te znatna količina gotovine.

Nedavno je opljačkan i igrač Real Betisa Antony. Brazilac je bio žrtva pljačke 14. listopada dok je igrao utakmicu Lige prvaka protiv Porta. Osim financijskih gubitaka, Antony je naglasio ranjivost pljačke u vlastitom domu.

"Ono što me najviše ljuti nije samo materijalni gubitak, već osjećaj nesigurnosti na mjestu gdje bismo se trebali osjećati najzaštićenije," rekao je. Kasnije je njegov trener Manuel Pellegrini otkrio detalj koji je incident učinio još gorim. Jedan od igračevih sinova bio je u kući kada su lopovi provalili. Srećom, pljačka je bila ograničena samo na imovinu.

U rujnu je provaljeno i u kuću Rocio Osorno, dizajnerice i influencerica iz Sevillea. Osorno je bila u svom domu zajedno sa svoje dvoje djece i bivšim partnerom kada su provalnici upali u kuću preko krova. Kada je shvatila da je netko ušao u kuću, počela je vrištati kako bi upozorila ostatak obitelji , pozvavši pritom policiju koja je stigla za nekoliko minuta, no pljačkaši su već pobjegli.

Žrtva pljačke bio je i poznati borac s bikovima Morante de la Puebla.

Pljačka se dogodila dok je De la Puebla bio u Jerezu. Jedna osoba iskoristila je njegovu odsutnost kako bi ušla na imanje i ukrala nekoliko pušaka i sačmarica koje je borac s bikovima tamo držao. Počinitelj je pokušao ući i u kuću i kako bi nabavio druge vrijedne stvari, ali nije uspio, te je na kraju pobjegao samo s ukradenim oružjem.

Prije nekoliko godina u Sevilli je opljačkan i Sergio Ramos. Provala se dogodila dok je španjolski branič igrao za Sevillu u utakmici Lige prvaka protiv Lensa.

Prema pisanju lokalnih medija, njegovo četvero djece i dvoje ljudi koji su ih čuvali bili su prisutni tijekom krađe, ali nitko od njih nije ozlijeđen. Lopovi su iz kuće odnijeli vrijedne predmete poput satova i nakita.