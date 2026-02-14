Još jedna briljantna utakmica Modrića, hvali ga i Allegri: Svi mi moramo učiti od njega...

Milan je u 25. kolu Serie A na gostovanju svladao Pisa s 2-1, a ključni trenutak utakmice kreirao je kapetan Hrvatske Luka Modrić pogotkom u 85. minuti. Bio je to njegov drugi prvenstveni gol ove sezone, a ponovno je donio pobjedu svojoj momčadi, baš kao i ranije protiv Bologne.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:26 Kuhao za Modriće na novogodišnju noć | Video: 24sata/Instagram

Milan je poveo u 39. minuti preko Ruben Loftus-Cheek, no domaćini su izjednačili kada je u nastavku zabio Felipe Loyola. Gosti su prije toga propustili veliku priliku jer je penal promašio Niclas Füllkrug. U završnici se Modrić nametnuo kao vođa: odigrao je dupli pas sa Samuele Ricci, izbacio obranu iz ravnoteže i preciznim udarcem riješio susret. Gol pogledajte OVDJE.

Osim gola, hrvatski veznjak dominirao je igrom. Zabilježio je 93 točna dodavanja, od čega deset dugih, uz preciznost od 95 posto. Upisao je i jedan uspješan dribling, jedan udarac koji je prethodio odlučujućem pogotku, jedno čišćenje te dva dobivena duela.

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Ovom pobjedom Milan je ostao u utrci za naslov, zadržavši pet bodova zaostatka za vodećim Inter. Trener Massimiliano Allegri posebno je istaknuo Modrićev doprinos i karakter vođe:

- Nema se tu puno toga za reći, on je izvanredan igrač, došao je ovdje kako bi ostvario ovu pobjedu i svi moramo učiti od njega jer ima nevjerojatnu skromnost.

Strateg Milana priznao je da njegova momčad nije odigrala savršenu utakmicu, ali je naglasio važnost osvojenih bodova te se osvrnuo na promašeni kazneni udarac i ulaske s klupe.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

- Mogli smo povesti 2-0 iz jedanaesterca, ali smo to propustili. Pulišić i Leao su ušli s klupe, bili su dobri, ali moraju poboljšati svoju formu. Važno je da smo osvojili tri boda, sada je pred nama utakmica protiv Coma, a onda ćemo vidjeti