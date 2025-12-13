Još jedna NBA noć iza nas. Curry i Embiid vratili se nakon ozljeda i pružili nezaboravne nastupe

Charlotte Hornetsi izgubili su od Chicago Bullsa 129-126 u Spectrum Centru. Najbolji pojedinac bio je Kon Knueppel, krilo Hornetsa, koji je skupio 33 poena, pet skokova i devet asistencija. Za Bullse je briljirao Josh Giddey s double-double učinkom od 26 koševa, sedam skokova i 11 asistencija. Klub iz Chicaga je nakon sedam vezanih poraza napokon pobijedio.

Foto: Jim Dedmon

Detroit Pistonsi s lakoćom su svladali Atlanta Hawkse 142-115. Kanađanin iz poraženih Hawksa Nickeil Alexander-Walker zabio je 22 koša uz dva skoka. Jalen Johnson i Dyson Daniels bili su u top tri strijelca susreta, a tek četvrti najefikasniji na utakmici bio je Pistonsov Isaiah Stewart sa 17 koševa, pet skokova i pet asistencija.

Foto: Lon Horwedel

Philadelphia 76ers pobijedili su u Xfinity Mobile Areni 115-105 Indiana Pacerse. Joel Embiid vraća se u natjecateljski ritam nakon ozljede koljena i bio je prvo ime susreta s 39 poena, devet skokova i tri asistencije. Pacersi su slavili samo u trećoj četvrtini i 76ersi su s lakoćom upisali četvrtu pobjedu na pet zadnjih utakmica.

Foto: Bill Streicher

Washington Wizardsi izgubili su 130-126 od Cleveland Cavaliersa u Capital One Areni. Nitko ravan nije bio briljantnom Donovanu Mitchellu koji iz utakmice u utakmicu pokazuje zašto je jedan od najboljih bekova lige. Postigao je 48 poena te imao četiri skoka i četiri asistencije, a Cleveland slavio nakon domaćeg poraza od Golden State Warriorsa prije šest dana.

Foto: Geoff Burke

Memphis Grizzliesi iznenadili su porazom u Memphisu od Utah Jazza 130-126. Keyonte George iz Utaha dominirao je utakmicom s 39 koševa, šest skokova i osam asistencija. Nakon dva vezana poraza Utah se vraća na pobjedničke te vraća Memphis na gubitničke staze.

Dallas Mavericksi očekivano su pobijedili 119-111 Brooklyn Netse. Najbolji pojedinac bio je Michael Porter iz Netsa s 34 poena, četiri skoka i tri asistencije. Bila je to Dallasu peta pobjeda na zadnjih šest utakmica, a Netsima drugi poraz u posljednje tri utakmice.

Foto: Jerome Miron

Još jedan iznenađujući poraz stigao je na susretu Golden State Warriorsa koji su izgubili od Minnesota Timberwolvesa 127-120. Stephen Curry nakon ozljede i pet propuštenih utakmica vratio se u stilu i skupio 39 poena, pet skokova i pet asistencija, ali to nije bilo dovoljno za slavlje.

Foto: Robert Edwards