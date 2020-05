Još jedna smrt: Iznenada umro mladi kamerunski nogometaš

Još jedna tragična vijest s nogometnih terena. Mladi nogometaš Joseph Bouasse Perfection preminuo je u nedjelju od posljedica srčane kljenuti u dobi od 21 godine.

Mladić iz Kameruna došao je prije pet godina u Italiju kao izbjeglica, od spavanja po željezničkim postajama po Rimu i igranja za talijanski klub izbjeglica Liberi Nantes došao je do Rome koja ga je uzela ga pod svoje 2017. godine dok je trener još bio Luciano Spalletti.

Foto: Instagram

Na Olimpicu je upoznao zvijezde poput Tottija, De Rossija, Džeke, ali za prvu momčad nikad nije zaigrao. Potom je igrao na posudbi u Vicenzi, a nakon povratka u Romu skrasio se u rumunjskom Cluju ove veljače.

The club is desperately saddened to learn of the untimely death of former Primavera player, Joseph Bouasse Perfection.



The thoughts of everyone at #ASRoma are with all those closest to him. pic.twitter.com/Ipca8PnC3o