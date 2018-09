Još uvijek jede isto, sluša Pepe Imaza, ali opet je postao stroj!

Juan Martin Del Potro devet je godina čekao da se vrati tamo gdje je bio, odnosno tamo gdje i pripada. U top 3, u finale Grand Slama, a kao i prije devet godina, opet se to dogodilo u New Yorku. Nakon četiri operacije na zglobu ruke (tri na lijevom, jedna na desnom), Argentinac je ponovno uspio doći do najvećih svjetala pozornice. Na US Openu je igrao sjajno, uvjerljivo došao do finala, ali preko preporođenog šampiona nije mogao.

Novak Đoković osvojio je svoj 14. Grand Slam turnir, čime se izjednačio na trećem mjestu svih vremena po broju osvojenih naslova s velikim Peteom Samprasom.

Novak se mučio samo u prva dva kola, Marton Fuczovicz i Tennys Sandgren oduzeli su mu po set, ali tome su kumovali i nehumani uvjeti u Flushing Meadowsu: visoke temperature i vlaga. Finale je, pak, odigrano pod zatvorenim krovom zbog kiše i 16 stupnjeva Celzijusa.

Po hladnom vremenu i s terenom, koji je ove godine još dodatno usporen, Đoković je bio popriličan favorit. Del Potrovi božanstveni forhendi nisu mogli postati winneri, dijelom zbog brzine podloge, ali i zbog fenomenalnih defenzivnih poteza srpskog tenisača. Ipak, mnogi fanovi na te udarce reagirali su kao legendarna glumica Meryl Streep.

Novak ponovno počinje izgledati kao onaj stari, koji nije silazio s broja jedan i koji je izluđivao svoje protivnike, podsjećajući nekakav nepogrešivi stroj koji stiže sve i pogađa sve. 6-3, 7-6 i 6-3 bio je na kraju realan rezultat.

U taboru srpskog tenisača opet je sve idilično. Povratkom trenera Marijana Vajde stvari su krenule nabolje, a nedavno je 'Nole' priznao, da prehrana, zbog koje je doživio more kritika, kao i savjetovanje s izvjesnim Pepeom Imazom, još uvijek igraju važnu ulogu u njegovoj karijeri:

- U vezi s prehranom, nije točno da su me Marijan i Điđi (kondicijski trener Gebhard Gritsch) uvjetovali. Moja prehrana je takva kakva je već tri godine. Pepe je i dalje bliska osoba u mom životu, u životu mog brata, moje obitelji i moje žene.

- Kad sam izgubio prvo mjesto, ljudi su počeli pisati o Pepeu, prehrani i svima, osim o meni samom, kao da su drugi krivi što ja igram ovako ili onako. Ili da mi žena ne da da jedem meso, na to stvarno nemam komentara. Uvijek preuzimam odgovornosti za sve svoje odluke, imam 31 godinu i nitko ne može utjecati na mene u tolikoj mjeri da mi potpuno promijeni život - rekao je Đoković za Sportklub.

S Nadalovim sve češćim ozljedama koljena i Federerom, kojeg, izgleda, ovaj put za stvarno stižu godine, Đoković ima velike šanse da sve vrati na čelo ATP liste. A ako ne bude ozljeda, najveći izazov mogao bi mu predstavljati upravo Toranj iz Tandilla.