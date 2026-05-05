Jose Mourinho i Franjo Ivanović igraju povijesnu sezonu! Ovo se dogodilo samo triput u povijesti

Piše Petar Božičević,
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Ivanović je ove sezone odigrao 42 utakmice i zabio devet golova, uz dvije asistencije. Benfica ne zna za poraz, a do kraja su još dva kola

Benfica u portugalskom prvenstvu ne gubi. Momčad u kojoj igra Franjo Ivanović (22) ove sezone ne zna za poraz u prvenstvu, ali trenera Josea Mourinha i društvo to neće previše veseliti jer neće doći do trofeja. 

Naime, Porto je osigurao naslov portugalskog prvaka s devet bodova više od drugoplasirane Benfice dva kola prije kraja, a momčad iz Lisabona kroz cijelu sezonu nema niti jedan poraz! 

Pomalo je nevjerojatno da će u takvoj sezoni ostati bez naslova i to se dogodilo samo triput u nogometnoj povijesti. Prvi put se ista situacija dogodila upravo Benfici, koja je 1978. ostala bez naslova, iako nije izgubila u prvenstvu. Prvak je bio Porto. 

Iste te godine je u Italiji Perugia odigrala sezonu bez poraza, ali uz čak 19 remija pa je prvak bio Milan. Treći takav slučaj dogodio se 1986. kada je Galatasaray ostao bez naslova zbog lošije gol razlike od Bešiktaša, iako Galata nije izgubio nijednu utakmicu.

Još su dva kola do kraja portugalskog prvenstva - u idućem Benfica dočekuje Bragu, a nakon toga ide u goste Estorilu.

Važnu ulogu u portugalskom gigantu igra i Franjo Ivanović, koji je ove sezone odigrao 42 utakmice i zabio devet golova, uz dvije asistencije. 

