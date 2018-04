Jose Mourinho u akciji 'moram prodat sve': Pogba, Martial...

Manchester United izgubio je od West Bromwicha 1-0 u nedjelju u 34. kolu Premier lige, čime su potvrdili Cityjev naslov engleskog prvaka.

The Independent navodi kako samo nekoliko igrača ima osigurano mjesto za sljedeću sezonu u momčadi Josea Mourinha.

Dapače, Mourinho je odlučio sačuvati samo sedmoricu: Davida De Geu, Alexisa Sancheza, Romelua Lukakua, Nemanju Matića, Jessea Lingarda, Ashleya Younga i Juana Matu.

Ono što je posebno zanimljivo jest da se na 'popisu sigurnih' nije našao Paul Pogba, o čijem se odlasku priča već mjesecima, što zbog lošijih predstava u odnosu na one u Juventusu, što zbog lošeg odnosa s trenerom.

Unatoč drugom mjestu u prvenstvu, Mourinhova druga sezona u Unitedu nije bila osobito značajna, a Jose je u intervjuu za ESPN izrazio svoje nezadovoljstvo predstavom protiv WBA:

Jose Mourinho and Manchester United this season.



It's complicated. pic.twitter.com/CdVB6HFKMU