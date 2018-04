Jose napao igrače: Predugo su slavili pobjedu protiv Cityja...

Igrači Manchester Uniteda doživjeli su hladan tuš nakon slavlja prošlog vikenda protiv Manchester Cityja (3-2), kada su odgodili njihovu proslavu naslova prvaka.

Sada su im to vratili u najmanju ruku iznenađujućim porazom od West Bromwich Albiona s 1-0 na domaćem terenu. Menadžer Uniteda Jose Mourinho nije krio razočaranje:

- Loše smo reagirali nakon pobjede protiv Manchester Cityja prošlog vikenda i zbog toga smo igrali kompliciran nogomet. Neki igrači misle da je to lijep nogomet, ali za mene je lijep nogomet brz i jednostavan. Nije to još jedan dodir, još jedan trik, za mene to nije kvalitetan nogomet - rekao je portugalski stručnjak.

Prvu zvijezdu momčadi, Paula Pogbu, izvadio je već u 57. minuti, čime je poslao poruku:

- Ja želim titule, za mene je ta pobjeda bila samo tri boda, koja smo sada izgubili. Bilo je važno za drugo mjesto na ljestvici ili eventualno među četiri. Ja nisam htio slaviti kao luđak pobjedu protiv Cityja. Titule nikad ne dolaze kad niste konzistentni, i u igri i na mentalnom planu.

Do kraja prvenstva ostalo je još četiri kola. "Crveni vragovi" na drugom mjestu imaju bod ispred Liverpoola, a slijedi im Tottenham s četiri boda manje.