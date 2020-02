'Joshua će dati titulu za borbu s Furyjem, to je zadnja prilika'

Anthony Joshua (30) čekao je u sjeni ishod meča između Tysona Furyja (31) i Deontaya Wildera (35), a onda je njegov promotor Eddie Hearn najavio bombu nakon meča.

Prvo mu je jedan korisnik na Twitteru napisao kako smatra da on neće dopustiti borbu Joshue i Furyja, a Hearn mu je odgovorio:

- Naravno da hoću! Joshua baš želi tu borbu. Taj meč će se sigurno dogoditi ove godine.

A ubrzo je rekao još ponešto na tu temu:

- Već sam pričao s Anthonyjem, on bi htio da mu ta borba bude sljedeća. Moramo dogovoriti tu borbu! Nikad više nećemo imati šansu da se dva Britanca bore za neosporivog prvaka teške kategorije! Obećavam, potrudit ću se - rekao je Hearn za talkSPORT.

Ipak, postoji par prepreka. Joshua bi se prvo trebao boriti protiv obaveznog izazivača po IBF-u, Kubrata Puleva, a ta borba bi se trebala dogoditi u lipnju. Međutim, Hearn se nada kako Wilder neće iskoristiti klauzulu za treću borbu s Furyjem, a s obzirom na to da Pulev i Fury imaju istog promotora Hearn ne sumnja da bi se pravila nekako dala zaobići:

- Borimo se s Pulevom u lipnju, a tako ova borba ne bi bila prije studenog ili prosinca. No mi bismo je htjeli odmah.

Uz to, Joshua ima i obaveznog izazivača po WBO Aleksandra Usika, tako da bi odgoda obje borbe zbog ove s Furyjem lako mogla značiti da će ostati bez jednog od pojaseva u svom vlasništvu. Ipak, Hearna to ne mori. On tvrdi - Joshua je spreman i ostati bez jedne titule ako je to potrebno!