Joshua će dogodine na Usika: Fury? Pa njega ću nokautirati

Jarrell Miller napao je Anthonyja Joshuu na konferenciji, a Britanac je sada poručio - prebit će ga!

- Jednostavno ću ga prebiti. Nema tu kompliciranja u boksu. Udariš ga jako i zadobiješ njegovo poštovanje. Na početku je samopouzdanje tvog protivnika na 100 posto, no onda ga spuštaš na 80, 60, 40, 20… sve dok im ništa ne preostane. Ako i dalje ostane u igri, onda to pokazuje koliko mu je srce. Da, on je velik tip, no i veća meta. Jasno je da će uzvraćati udarce pa ću morati biti u svom najboljem izdanju - rekao je Joshua za New York Times, a onda je prokomentirao i moguće borbe protiv Furyja i Wildera:

- Fury? Njega ću jednostavno nokautirati. Bez gluposti, neće tu biti ništa od njegovih prednji direkt za prednjim direktom gluposti… Treba samo raditi, raditi i raditi na njemu… Što se tiče Wildera, njega bih bez problema nadboksao. Furyja je malo teže dohvatiti zato ću ga morati malo stisnuti i onda ću moći raditi što god poželim - poručio je Joshua.

A njegov promotor Eddie Hearn najavio je kako će AJ dogodine ići na 'novog' teškaša Oleksandra Usika.

- Usik će se boriti u svibnju, vjerojatno u svom debiju teške aktegorije, možda protiv Alexandera Povjetkina. Onda će imati još jednu, a onda se čini da će ga WBO napraviti obveznim protivnikom za Anthonyja Joshuu. Mislim da će se njih dva boriti u proljeće 2020. godine.