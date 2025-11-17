Joshua dogovorio boksački meč protiv youtubera Jakea Paula

Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji Britanac Anthony Joshua (36) i popularni influencer i youtuber koji je postao boksač, Amerikanac Jake Paul (28) borit će se 19. prosinca u Kasey Centru u Miamiju, objavio je Most Valuable Promotions. Borba, koja će se uživo prenositi na Netflixu, sastojat će se od osam rundi od tri minute.

- Kada pobijedim Joshuu, svi će prestati sumnjati. Više mi nitko neće moći uskratiti priliku boriti se za svjetsku titulu," kazao je 28-godišnji Paul.

- Žao mi je Englezi, 19. prosinca baklja prelazi u moje ruke, a vaš Golijat ide spavati - dodao je Amerikanac koji u svojoj boksačkoj karijeri ima 12 pobjeda i jedan poraz.

Paul je postao poznat kao influencer i glumac putem YouTube računa koji sada ima gotovo 21 milijun pretplatnika. Njegova boksačka karijera je počela 2018. mečevima protiv sportaša koji ne dolaze iz boksa. Nakon toga se prebacio na MMA borce, boksao se i protiv Mikea Tysona kojeg je pobijedio u studenom prošle godine, a jedini poraz nanio mu je Tommy Fury.

Foto: Andrew Couldridge

Zanimljiv je i podatak kako je Paul u karijeri boksao ukupno samo 70 rundi otkako je postao profesionalac 2020. godine. S druge strane Joshua je bivši dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji, te bivši olimpijski pobjednik u superteškoj kategoriji u Londonu 2012. Iza njega je 12 godina iskustva kao profesionalac, a do sada je boksao više od 160 rundi.

U ring se vraća nakon više od godinu dana i teškog debakla u borbi za IBF naslov protiv Daniela Duboisa. AJ u karijeri ima omjer od 28 pobjeda i četiri poraza.

- Neću imati milosti. Uzeo sam si malo pauze i vraćam se s mega showom. To je velika prilika za mene. Sviđalo vam se to ili ne, ovdje sam kako bi vodio velike borbe i oborio svaki rekord, a istovremeno ostanem hladan, smiren i pribran - kazao je Joshua za Sky Sports.

- Spremam se slomiti internet zbog Paulovog lica - dodao je.

Svoj prvi svjetski naslov osvojio je 2016. godine, a godinu dana kasnije je ujedinio pojaseve WBO, WBA i IBF u epskoj borbi protiv Vladimira Klička. U lipnju 2019. je izgubio od Meksikanca Andyja Ruiza, no u prosincu je vratio titule. Njegovu vladavinu okončao je Ukrajinac Oleksandr Usyk s dvije pobjede u nizu u rujnu 2021. i kolovozu iduće godine.

- Bit će to nevjerojatan dan - rekao je za Sky Sports Nakisa Bidarian, izvršni direktor tvrtke Most Valuable Promotions.