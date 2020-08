Joshua: Fury me često nazove da mi kaže - 'Nokautirat ću te!'

<p><strong>Anthony Joshua</strong> i <strong>Tyson Fury</strong> već su jedan drugom obećali borbu, svjesni da si ju moraju osigurati pobjedama: Fury nad Amerikancem <strong>Wilderom</strong>, a Joshua nad Bugarinom <b>Pulevim</b>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Joshua se revanširao Ruizu za senzacionalni poraz</strong></p><p>Fury je, izgleda, 100% siguran kako će se njihova tuča uskoro dogoditi jer već naveliko igra psihološke igrice s Joshuom.</p><p>- Znate što radi? Nazove me, kao da se malo čujemo i nasmijemo, a onda jedan drugome počnemo govoriti: 'Začepi... Nokautirat ću te'! To smo Tyson i ja. Nema zle krvi nego jedva čekamo da stanemo u ring - priča Joshua.</p><p>Zvuči kao veliko prijateljstvo...</p><p>- Ne. Uopće ne bih rekao da smo prijatelji. Prijatelji se druže u slobodno vrijeme, a nas dvojica to ne činimo. Tako da, ne, nema tu prijateljstva, ali međusobno poštovanje sigurno postoji. Imam veliki respekt za Furyja. Zaradio ga je svojom karijerom - rekao je Anthony Joshua.</p><p>Fury je dvije godine stariji (32), zaradio je 30 milijuna funti u usporedbi sa 107 milijuna koje je dosad u karijeri u džep stavio Joshua, a njihova bi borba trebala biti jedna od najlukrativnijih u povijesti boksa sa ukupnom zaradom od 150 milijuna.</p><p>Mjesto održavanja meča koji je Fury najavio za 2021. godinu neće biti u njihovoj domovini Velikoj Britaniji nego se očekuje u američkom Las Vegasu ili negdje u pustinjskom luksuzu Saudijske Arabije.</p>