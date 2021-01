Svjetski profesionalni boksački prvak u teškoj kategoriji 31-godišnji Britanac Anthony Joshua nagovijestio je da će boksati još pet godina prije povlačenja u mirovinu, rekavši za Sky Sports News da "uvijek planira unaprijed kako se bliži kraju karijere".

Za Joshuu bi ova godina trebala biti vrlo značajna, jer bi se u njoj trebao boriti protiv sunarodnjaka Tysona Furyja za ujedinjenje naslova u svim najznačajnijim verzijama. Joshua trenutno drži naslove po WBA, IBF i WBO verziji otkako ih je vratio u svoje vlasništvo pobjedom 2019. u revanšu protiv Andyja Ruiza Jr. i obranio prije mjesec dana nokautiravši Kubrata Puleva.

- Ovo nije početak moje karijere. Bližim se kraju. Ne živim za trenutak. Uvijek planiram unaprijed. Ostalo mi je još pet godina, što je malo više od jednog olimpijskog ciklusa - izjavio je Joshua za Sky Sports News i sugerirao da bi i njegov budući suparnik Tyson Fury trebao razmišljati na isti način.

- Fury je profesionalac mnogo duže od mene. Trebao bi razmišljati o skorom umirovljenju. Ako želi učvrstiti svoju ostavštinu, tu sam i spreman sam - poručio je Joshua 32-godišnjem Furyju.

No, Fury je rekao da želi vladati poput Vladimira Klička.

- Kličko je boksao i sa 40 - izjavio je boksač koji je 2015. maknuo Ukrajinca sa svjetskog trona.

- Mnogi veliki šampioni su bili dugovječni. Ne boksam zbog novca, slave ili naslova. Boksam jer me to čini sretnim i volim to raditi. Nikome ne moram ništa dokazivati - dodao je Fury.