Joshua: Nisam bio najbolji, a Jake Paul je stvarno dobar

To nije bio moj najbolji nastup, iskreno je komentirao Anthony Joshua nakon što je nokautirao youtubera i influencera Jakea Paula u profesionalnoj boksačkoj borbi. Bio je to spoj nespojivog, s jedne strane bivši dvostruki svjetski prvak, a s druge internetska senzacija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Borba je trajala možda i duže nego što su neki očekivali. Joshua je dokrajčio Paula nokautom u šestoj rundi, nakon što ga je nekoliko puta prizemljio u petoj. Tvrdi da je sve to bio plan igre.

- Kao što sam najavio, ovog sam tipa trebao prebiti s planom. Znam kakav je borac i rekao sam da ću mu oduzeti dušu. Htio sam vidjeti kako mu duša napušta tijelo iz runde u rundu. A kada dođe vrijeme, neki su ljudi jednostavno tu kako bi bili nokautirani - rekao je Joshua nakon borbe, iako nije zadovoljan onime što je pokazao.

- To nije bio najbolji nastup. Nije bio najbolji. Cilj je bio pritisnuti Jakea Paula i ozlijediti ga. To je bio zahtjev uoči borbe i to mi je bilo na pameti. Sve je potrajalo možda i duže nego što sam očekivao, ali moja desnica ipak je završila na pravoj destinaciji.

Jedan do najboljih boksača današnje generacije pohvalio je protivnika.

- Jake Paul je bio stvarno dobar. Želim mu dati priznanje. Vraćao se na noge, iako mu je bilo teško. Tražio je put. Za to je potrebno biti pravi muškarac. Imam poštovanje prema svakome tko navuče ove rukavice i uđe u ring. Moramo poštovati Jakea jer se trudi i pokušava. Bravo, ali ovoga puta je protiv sebe imao pravog boksača koji se nije borio 15 mjeseci. Maknuo sam prašinu s rukavica i jedva čekam 2026. godinu.

Za kraj, otkrio je koga želi za idućeg protivnika.

- Ako je Tyson Fury ozbiljan koliko misli da je, onda bolje da svoje tviteraške prste stavi u rukavicu i prihvati borbu protiv jednog od najrealnijih boraca koji će prihvatiti bilo koji izazov. Uđi sa mnom u ring ako si zaista opasan dečko! Ili nemoj pričati.