Joshua suzdržavao suze pa o svom ispadu u ringu rekao: Kad si ljutit, onda radiš gluposti...

Zabio je glavu u ruke i duboko uzdahnuo dok je pitanje stizalo promotoru Eddieju Hearnu. Da, nakon poraza podijeljenom sudačkom odlukom od Oleksandra Usika, Anthony Joshua (32, 24-3) suzdržavao je suze na konferenciji za medije u Saudijskoj Arabiji.

- Baš je teško reći da sam ponosan na sebe. Baš sam uzrujan, istinski, duboko... - govorio je.

Neposredno naon meča bijesnio je po ringu, čak i bacio pojaseve, i teško se pomirio sa sudačkom odlukom.

- Pritisak dolazi na naplatu. Neću se slomiti, ali pukotina postoji i potrebna je velika snaga da ne puknem. Kad nešto toliko želiš i toliko se trudiš i radiš od srca, neće svi shvatiti. A to je bila reakcija iz srca. Znao sam da sam ljutit sam na sebe. Ne na nekog drugoga nego na sebe. Htio sam pobjeći jer sam bio ljutit. A kad si ljutit, radiš gluposti. No onda sam shvatio da je to sport, vratio sam se gore u ring i postupio ispravno.

A kad se vratio u ring, zgrabio je mikrofon i najprije zatražio od publike da velikim pljeskom pozdravi šampiona Usika.

- On je čovjek na kojeg želim da se moja djeca ugledaju. Svakome posveti malo vremena kad je vani, jedan je od najdražih ljudi koje poznajem, a borac je i pobjednik. Ono što je napravio je sirova reakcija čovjeka koji tako očajnički želi pobijediti - dodao je Hearn.

Hearn je odbacio priče da će Joshua u mirovinu nakon tri poraza u zadnjih pet borbi i želi ga natrag u ringu u prosincu pa onda još tri borbe u 2023. Nakon što se u zadnje dvije i pol godine borio samo dvaput!?

- Ja ću biti borac cijeli život, ta glad ne nestaje - zaključio je Joshua.

