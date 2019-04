'Joshuina ponuda je smeće! Pa Furyju je ponudio 17,5 mil. €'

Ponuda je smeće, znam koliko vrijedim, rekao je Dillian Whyte za BBC.

O Whyteovoj borbi s Anthonyjem Joshuom pričalo se mjesecima, od rujna se pregovaralo o borbi koja se trebala dogoditi 13. travnja, no Dillian otkriva zašto do nje nije došlo:

- Ne možeš Tysonu Furyju ponuditi 17 i pol milijuna eura, a meni četiri i pol! Fury nije četiri puta veće ime od mene, znam koliko vrijedim. Naravno da vjerujem da mogu postati svjetski prvak, sve se može dogoditi. Vjerujem da mogu pobijediti Joshuu!

A da je Whyte pristao na ponudu itekako bi olakšao život promotoru Eddieju Hearnu, kojeg stalno maltretira oko svoje prilike za titulu:

- Naravno da sam htio da se on bori s Joshuom jer stavlja toliko pritiska na mene s pitanjima kad će se boriti za titulu. No ipak, on igra na duže staze, stoji iza svojih riječi, dok bi drugi odmah pitali: 'Gdje potpisati?' - rekao je Hearn za Newsbeat.

Whyte je trebao imati još jednu priliku za napad na naslov. Onaj WBC-a, čiji je vlasnik Deontay Wilder. Dillian je bio najviše rangiran, trebao je biti obvezni izazivač, no onda mu je WBC naredio da se bori s Dominicom Breazealeom kako bi se odredilo tko je sljedeći Wilderov protivnik.

To je bilo kontroverzno s obzirom na to da je Whyte po rankingu bio iznad Breazealea, no onda je u ožujku sve postalo još čudnije - WBC je odmah odredio da je Breazeale sljedeći Wilderov protivnik!

- WBC je loša šala. Boks je smiješan sport, nema smisla, ovo se samo u boksu može dogoditi. Ne bi se dogodilo u poslovnom svijetu, u životu općenitu niti u ijednom drugom sportu. Samo u boksu - objasnio je Whyte, čija bi sljedeća borba trebala biti u lipnju. Možda ne za naslov, ali 30-godišnjak je odlučan:

- Tko god dođe pred mene u borbi za naslov, istrest ću na njega godine frustracije i bijesa. Možda bolje da mi odmah date naslov...