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BILIĆ IZNENAĐUJE?

Josip Mišić upada u prvih 11?

Piše 24sata,
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Josip Mišić upada u prvih 11?
Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Bomba u Sevilli! Bilić bi mogao šokirati Španjolce i umjesto Modrića od prve minute gurnuti Dinamova kapetana Josipa Mišića

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Hrvatska večeras od 20.45 u Sevilli igra protiv Španjolske u drugom kolu Lige nacija, a izbornik Slaven Bilić mogao bi pripremiti veliko iznenađenje u početnoj postavi. Prema informacijama Gola, Dinamov kapetan Josip Mišić mogao bi zaigrati od prve minute umjesto Luke Modrića. 

Za Mišića bi to bio najveći izazov u reprezentativnom dresu. Dosad je za Hrvatsku upisao tri nastupa, a u Sevilli bi mogao dobiti priliku protiv aktualnih svjetskih prvaka. 

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Prag: Dolazak hrvatske nogometne reprezentacije u Prag | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prema najavi Gola, Hrvatska bi mogla istrčati u sastavu: Livaković - Smolčić, Vušković, Šutalo, Gvardiol - Mišić, Kovačić, Petar Sučić - Marco Pašalić, Budimir, Perišić.

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Komentari 13
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