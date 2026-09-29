Bomba u Sevilli! Bilić bi mogao šokirati Španjolce i umjesto Modrića od prve minute gurnuti Dinamova kapetana Josipa Mišića
BILIĆ IZNENAĐUJE?
Josip Mišić upada u prvih 11?
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Hrvatska večeras od 20.45 u Sevilli igra protiv Španjolske u drugom kolu Lige nacija, a izbornik Slaven Bilić mogao bi pripremiti veliko iznenađenje u početnoj postavi. Prema informacijama Gola, Dinamov kapetan Josip Mišić mogao bi zaigrati od prve minute umjesto Luke Modrića.
Za Mišića bi to bio najveći izazov u reprezentativnom dresu. Dosad je za Hrvatsku upisao tri nastupa, a u Sevilli bi mogao dobiti priliku protiv aktualnih svjetskih prvaka.
Prema najavi Gola, Hrvatska bi mogla istrčati u sastavu: Livaković - Smolčić, Vušković, Šutalo, Gvardiol - Mišić, Kovačić, Petar Sučić - Marco Pašalić, Budimir, Perišić.
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