Josip Silić iskreno u intervjuu: Tata se na kraju rasplakao, a Livaju sam pitao 'Što ćemo?'

Varaždin je slavio 2-1 protiv nemoćnog Hajduka na početku HNL-a u nedjelju. Domaćin je poveo preko Mladenovskog, izjednačio je zatim Pukštas da bi Mamić zabio za 2-1. Livaji je penal obranio Josip Silić u zadnjoj minuti utakmice, a dan nakon susreta odradio je intervju s Draženom Antolićem za Sportske novosti.

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Je li prije jedanaesterca bilo komunikacije s Livajom i nadmudrivanja?

- Dok smo čekali odluku VAR-a razgovarali smo nevezano za penal, pa sam ga pitao: "Marko, što ćemo?" On se samo podsmjehivao. Dan ranije analizirali smo njegove jedanaesterce. Čekao sam do zadnjeg trenutka da se spojim s njim, tijekom zaleta sam odlučio po njegovu zadnjem koraku da će pucati u moju desnu stranu i krenuo sam, kako se kaže, životom na tu stranu i nagradilo me. Obranio sam prvi udarac i njegov odbijanac. Super, ne može bolje od toga.

Je li kasnije što rekao?

- Ništa. Marko je skroz korektan dečko na terenu i izvan njega. Igračka klasa. Dugo je sam nosio Hajduk. Čast mi je što sam njemu obranio penal, to sam odmah rekao nakon utakmice. I veliko zadovoljstvo jer on je jedan od najboljih igrača Hrvatske.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Jeste li tražili od Livaje potpis? Ili niste išli tako daleko?

- Nisam. Imam već od Livaje dres i autogram. Nisam ga htio pitati za autogram kad sam mu obranio penal.

Jeste li inače jaki na jedanaestercima?

- U Drugoj ligi sam za Dugopolje obranio tri penala od trideset. Da sam neki specijalist... Nisam baš toliki. Otkako sam u Varaždinu dosta sam se bavio analiziranjem jedanaesteraca, čitanjem kretnji izvođača. Obranio sam u Kupu za prolaz protiv Osijeka Vedranu Jugoviću, tako i protiv Gorice jedan. U Varaždinu imam dobar postotak.

Otac Damir također je bivši vratar, kao i najstariji treći brat, majka Diana, supruga Karla i sin Luka redovno ga prate. Što su vam oni rekli, sigurni smo da su hajdukovci?

- Normalno da je svima u Dalmaciji Hajduk religija. Veliki je ponos i čast svih nas što je brat dio takvog kluba, ali eto, stari je bio ponosan na mene, rasplakao se na kraju utakmice.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Date li Toniju pokoji savjet da napravi veliku karijeru kao što mu predviđaju?

- Predviđaju mu veliku karijeru, ali najbitnije je da ide korak po korak i da je zdrav. Kao i da je čvrsto na zemlji. Sve će doći, ima dosta vremena ispred sebe. Najvažnije je da se stabilizira na golu Hajduka.

Što vam je rekao brat Toni?

- Čestitao mi je. Bio je utučen, kasnije smo sjeli i popričali. Dao bih sve za njega, ali dok smo na terenu borimo se svatko za boje svojeg kluba.