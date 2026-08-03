Varaždin je šokirao Hajduk (2-1), a junak utakmice Josip Silić otkrio kako je pročitao Livaju i obranio penal u zadnjoj minuti susreta. Otac je plakao, a brat Toni, koji je branio za Hajduk, mu je na kraju utakmice čestitao
Josip Silić iskreno u intervjuu: Tata se na kraju rasplakao, a Livaju sam pitao 'Što ćemo?'
Varaždin je slavio 2-1 protiv nemoćnog Hajduka na početku HNL-a u nedjelju. Domaćin je poveo preko Mladenovskog, izjednačio je zatim Pukštas da bi Mamić zabio za 2-1. Livaji je penal obranio Josip Silić u zadnjoj minuti utakmice, a dan nakon susreta odradio je intervju s Draženom Antolićem za Sportske novosti.
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Je li prije jedanaesterca bilo komunikacije s Livajom i nadmudrivanja?
- Dok smo čekali odluku VAR-a razgovarali smo nevezano za penal, pa sam ga pitao: "Marko, što ćemo?" On se samo podsmjehivao. Dan ranije analizirali smo njegove jedanaesterce. Čekao sam do zadnjeg trenutka da se spojim s njim, tijekom zaleta sam odlučio po njegovu zadnjem koraku da će pucati u moju desnu stranu i krenuo sam, kako se kaže, životom na tu stranu i nagradilo me. Obranio sam prvi udarac i njegov odbijanac. Super, ne može bolje od toga.
Je li kasnije što rekao?
- Ništa. Marko je skroz korektan dečko na terenu i izvan njega. Igračka klasa. Dugo je sam nosio Hajduk. Čast mi je što sam njemu obranio penal, to sam odmah rekao nakon utakmice. I veliko zadovoljstvo jer on je jedan od najboljih igrača Hrvatske.
Jeste li tražili od Livaje potpis? Ili niste išli tako daleko?
- Nisam. Imam već od Livaje dres i autogram. Nisam ga htio pitati za autogram kad sam mu obranio penal.
Jeste li inače jaki na jedanaestercima?
- U Drugoj ligi sam za Dugopolje obranio tri penala od trideset. Da sam neki specijalist... Nisam baš toliki. Otkako sam u Varaždinu dosta sam se bavio analiziranjem jedanaesteraca, čitanjem kretnji izvođača. Obranio sam u Kupu za prolaz protiv Osijeka Vedranu Jugoviću, tako i protiv Gorice jedan. U Varaždinu imam dobar postotak.
Otac Damir također je bivši vratar, kao i najstariji treći brat, majka Diana, supruga Karla i sin Luka redovno ga prate. Što su vam oni rekli, sigurni smo da su hajdukovci?
- Normalno da je svima u Dalmaciji Hajduk religija. Veliki je ponos i čast svih nas što je brat dio takvog kluba, ali eto, stari je bio ponosan na mene, rasplakao se na kraju utakmice.
Date li Toniju pokoji savjet da napravi veliku karijeru kao što mu predviđaju?
- Predviđaju mu veliku karijeru, ali najbitnije je da ide korak po korak i da je zdrav. Kao i da je čvrsto na zemlji. Sve će doći, ima dosta vremena ispred sebe. Najvažnije je da se stabilizira na golu Hajduka.
Što vam je rekao brat Toni?
- Čestitao mi je. Bio je utučen, kasnije smo sjeli i popričali. Dao bih sve za njega, ali dok smo na terenu borimo se svatko za boje svojeg kluba.
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