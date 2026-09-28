Josip Stanišić propustio trening i upitan je za susret s 'furijom'

Hrvatska u utorak od 20.45 satu gostuje u Sevilli kod aktualnog svjetskog prvaka Španjolske u drugom kolu Lige nacija, a hrvatski branič Josip Stanišić propustio je posljednji trening hrvatske reprezentacije uoči utakmice. Njegov nastup u utorak je upitan. Igrač Bayerna nije trenirao s ostatkom momčadi na stadionu u Sevilli zbog problema s virozom.

Stanišić je jedan od dvojice igrača za koje je izbornik Slaven Bilić ranije tijekom dana na konferenciji za medije otkrio da se ne osjećaju dobro.

- Neću puno otkriti o sastavu iz više razloga. Nitko to ne radi pa zašto bi i ja. Imamo igrača koji se vraćaju iz viroza. Imamo igrača koji su se jutros tako osjećali, boli ih glava, osjećaju se teško. Čekaju nas nakon ovoga još dvije utakmice, i to je jedan od razloga. Ligu nacija smo rekli da ćemo koristiti za pokušaj ostvarivanja što boljeg rezultata, ali i kao pretkvalifikacije za Euro. Dobro smo krenuli - istaknuo je Slaven Bilić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije na konferenciji za medije.

Dobra vijest za Bilića je povratak Martina Baturine koji zbog viroze nije nastupio protiv Češke. Igrač Coma s reprezentacijom je odradio zadnji trening i bit će na raspolaganju izborniku Biliću.