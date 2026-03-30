STOPER UOČI BRAZILA

Josip Šutalo: Ne znam zašto se naša reprezentacija podcjenjuje

Josip Šutalo: Ne znam zašto se naša reprezentacija podcjenjuje
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatski nogometaši spremni su za Brazil. Utakmica se igra u 2 ujutro s utorka na srijedu. Šutalo i Ćaleta-Car predvodit će obranu, a stoper Ajaxa komentirao je kako će se adaptirati novoj formaciji i stanju u reprezentaciji

Hrvatski nogometaši su maksimalno motivirani i jedva čekaju utakmicu s Brazilom jer se žele dokazati, a to je potvrdio i branič Josip Šutalo u obraćanju medijima u Orlandu.

- Svi smo maksimalno motivirani, jedva čekamo susret. Želimo se dokazati samima sebi i drugima, pokazati da se možemo nositi s takvim ekipama, izjavio je 26-godišnji stoper u hotelu gdje se nalazi reprezentacija.

Hrvatska i Brazil će igrati prijateljsku utakmicu u američkom gradu Orlandu u noći s utorka na srijedu, u 2 sata po hrvatskom vremenu. Izbornik Zlatko Dalić rekao je da će u obrani igrati Šutalo iz Ajaxa i Duje Ćaleta-Car iz Real Sociedada. Šutalo, s 30 nastupa za Hrvatsku, nikada nije igrao protiv Brazila.

- To mi je velika želja, volio bih se dokazati.

U reprezentaciji je tema igranje obrane s trojicom ili četvoricom u zadnjoj liniji. Hrvatska je protiv Kolumbije, koju je prošli tjedan pobijedila s 2-1, igrala s trojicom braniča. Šutalo nije nastupio, a kao stoperu će se nova odluka prelomiti preko njegovih leđa.

- U reprezentaciji smo više navikli igrati s četvoricom jer mnoge smo utakmice odradili na takav način, ali nemam problema ni s tri jer sam to igrao i prije. Svejedno mi je, odgovorio je.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kaže da se za utakmicu s Brazilom, peterostrukim prvakom svijeta, priprema jednako kao i za druge utakmice. No, ipak postoji poseban osjećaj.

- Kad igraš protiv većih ekipa to možda malo dolazi do izražaja, ali priprema je uvijek ista, rekao je.

Upitan je kolika je danas vrijednost hrvatske reprezentacije, 11. na ljestvici FIFA-e.

- Ne znam zašto se konstantno podcjenjuje ova reprezentacija. Imamo ozbiljnu kvalitetu i pokazali smo zadnjih godina da se možemo nositi sa svima. Potvrdili smo to rezultatima i možemo nastaviti s time.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska je u posljednjih 20 utakmica upisala četiri poraza, od Španjolske na prošlom Europskom prvenstvu, a onda od Portugala, Škotske i Francuske. Na posljednja dva Svjetska prvenstva osvojila je brončanu i srebrnu medalju.

- Očekivanja su da na nadolazećem prvenstvu prođemo skupinu, naravno. To trebamo odigrati najbolje, a poslije ćemo vidjeti dokle možemo dogurati, rekao je Šutalo nešto više od dva mjeseca uoči Svjetskog prvenstva.

Branič je ove sezone upisao 26 nastupa za Ajax koji zauzima četvrto mjesto u nizozemskoj ligi. PSV mu bježi 20 bodova.

- Imao sam nekoliko ozljeda u početku pa nisam prošao pripreme, ali sad se dobro osjećam. Drugu polusezonu igrao sam cijelu. Što se tiče kluba, nismo najbolje startali. Očekujemo odigrati šest preostalih utakmica najbolje što možemo i ući izravno u Ligu prvaka, dodao je.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prije tri godine je otišao iz Dinama u Ajax, ali nije mu bilo lako.

- Sigurno da uvijek može bolje.. Ali to je put na koji ne možeš utjecati. Sve se događa s nekim razlogom. Te situacije su me ojačale, mislim da je sve to normalno.

Šutalo ne zna hoće li ovo ljeto napustiti Ajax s kojim ima ugovor još dvije godine.

- Imam još šest utakmica, a cilj mi je sada to što bolje odraditi pa ćemo vidjeti na ljeto.

Odigra li dobro na Svjetskom prvenstvu moglo bi biti više mogućnosti za transfer.

- Ne volim razmišljati tako daleko, zaključio je.

Zbog 'bosanskog dijamanta' odrekla se holivudske karijere: Evo tko je supruga Edina Džeke
VELIKA LJUBAV

Zbog 'bosanskog dijamanta' odrekla se holivudske karijere: Evo tko je supruga Edina Džeke

Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Dok Edin vodi Bosnu prema povijesnom Svjetskom prvenstvu, Amra je njegov najveći oslonac
DRAMA U ZAGORJU Golmana helikopterom prevezli s terena!
OZLJEDA GLAVE

DRAMA U ZAGORJU Golmana helikopterom prevezli s terena!

Bio je to svojevrsni "derbi začelja", a nakon situacije s ozljedom golmana momčadi su odlučile da neće nastaviti dvoboj. Prema dogovoru će se nastaviti od trenutka prekida
Šok za 'vatrene' u SAD-u: 'Pa on nije prepoznao Luku Modrića!'
ANEGDOTA IZ ORLANDA

Šok za 'vatrene' u SAD-u: 'Pa on nije prepoznao Luku Modrića!'

Luka Modrić, ikona hrvatskog nogometa, nije prepoznat u Orlandu! Vozač taksija nije ni slutio da je u njegovom autu sjedila nogometna legenda

