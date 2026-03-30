Josip Šutalo: Ne znam zašto se naša reprezentacija podcjenjuje

Hrvatski nogometaši su maksimalno motivirani i jedva čekaju utakmicu s Brazilom jer se žele dokazati, a to je potvrdio i branič Josip Šutalo u obraćanju medijima u Orlandu.

- Svi smo maksimalno motivirani, jedva čekamo susret. Želimo se dokazati samima sebi i drugima, pokazati da se možemo nositi s takvim ekipama, izjavio je 26-godišnji stoper u hotelu gdje se nalazi reprezentacija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:41 Toni Fruk najavio reprezentativnu akciju | Video: Josip Tolić/24sata

Hrvatska i Brazil će igrati prijateljsku utakmicu u američkom gradu Orlandu u noći s utorka na srijedu, u 2 sata po hrvatskom vremenu. Izbornik Zlatko Dalić rekao je da će u obrani igrati Šutalo iz Ajaxa i Duje Ćaleta-Car iz Real Sociedada. Šutalo, s 30 nastupa za Hrvatsku, nikada nije igrao protiv Brazila.

- To mi je velika želja, volio bih se dokazati.

U reprezentaciji je tema igranje obrane s trojicom ili četvoricom u zadnjoj liniji. Hrvatska je protiv Kolumbije, koju je prošli tjedan pobijedila s 2-1, igrala s trojicom braniča. Šutalo nije nastupio, a kao stoperu će se nova odluka prelomiti preko njegovih leđa.

- U reprezentaciji smo više navikli igrati s četvoricom jer mnoge smo utakmice odradili na takav način, ali nemam problema ni s tri jer sam to igrao i prije. Svejedno mi je, odgovorio je.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kaže da se za utakmicu s Brazilom, peterostrukim prvakom svijeta, priprema jednako kao i za druge utakmice. No, ipak postoji poseban osjećaj.

- Kad igraš protiv većih ekipa to možda malo dolazi do izražaja, ali priprema je uvijek ista, rekao je.

Upitan je kolika je danas vrijednost hrvatske reprezentacije, 11. na ljestvici FIFA-e.

- Ne znam zašto se konstantno podcjenjuje ova reprezentacija. Imamo ozbiljnu kvalitetu i pokazali smo zadnjih godina da se možemo nositi sa svima. Potvrdili smo to rezultatima i možemo nastaviti s time.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska je u posljednjih 20 utakmica upisala četiri poraza, od Španjolske na prošlom Europskom prvenstvu, a onda od Portugala, Škotske i Francuske. Na posljednja dva Svjetska prvenstva osvojila je brončanu i srebrnu medalju.

- Očekivanja su da na nadolazećem prvenstvu prođemo skupinu, naravno. To trebamo odigrati najbolje, a poslije ćemo vidjeti dokle možemo dogurati, rekao je Šutalo nešto više od dva mjeseca uoči Svjetskog prvenstva.

Branič je ove sezone upisao 26 nastupa za Ajax koji zauzima četvrto mjesto u nizozemskoj ligi. PSV mu bježi 20 bodova.

- Imao sam nekoliko ozljeda u početku pa nisam prošao pripreme, ali sad se dobro osjećam. Drugu polusezonu igrao sam cijelu. Što se tiče kluba, nismo najbolje startali. Očekujemo odigrati šest preostalih utakmica najbolje što možemo i ući izravno u Ligu prvaka, dodao je.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prije tri godine je otišao iz Dinama u Ajax, ali nije mu bilo lako.

- Sigurno da uvijek može bolje.. Ali to je put na koji ne možeš utjecati. Sve se događa s nekim razlogom. Te situacije su me ojačale, mislim da je sve to normalno.

Šutalo ne zna hoće li ovo ljeto napustiti Ajax s kojim ima ugovor još dvije godine.

- Imam još šest utakmica, a cilj mi je sada to što bolje odraditi pa ćemo vidjeti na ljeto.

Odigra li dobro na Svjetskom prvenstvu moglo bi biti više mogućnosti za transfer.

- Ne volim razmišljati tako daleko, zaključio je.