Hrvatski nogometaši spremni su za Brazil. Utakmica se igra u 2 ujutro s utorka na srijedu. Šutalo i Ćaleta-Car predvodit će obranu, a stoper Ajaxa komentirao je kako će se adaptirati novoj formaciji i stanju u reprezentaciji
Josip Šutalo: Ne znam zašto se naša reprezentacija podcjenjuje
Hrvatski nogometaši su maksimalno motivirani i jedva čekaju utakmicu s Brazilom jer se žele dokazati, a to je potvrdio i branič Josip Šutalo u obraćanju medijima u Orlandu.
- Svi smo maksimalno motivirani, jedva čekamo susret. Želimo se dokazati samima sebi i drugima, pokazati da se možemo nositi s takvim ekipama, izjavio je 26-godišnji stoper u hotelu gdje se nalazi reprezentacija.
Hrvatska i Brazil će igrati prijateljsku utakmicu u američkom gradu Orlandu u noći s utorka na srijedu, u 2 sata po hrvatskom vremenu. Izbornik Zlatko Dalić rekao je da će u obrani igrati Šutalo iz Ajaxa i Duje Ćaleta-Car iz Real Sociedada. Šutalo, s 30 nastupa za Hrvatsku, nikada nije igrao protiv Brazila.
- To mi je velika želja, volio bih se dokazati.
U reprezentaciji je tema igranje obrane s trojicom ili četvoricom u zadnjoj liniji. Hrvatska je protiv Kolumbije, koju je prošli tjedan pobijedila s 2-1, igrala s trojicom braniča. Šutalo nije nastupio, a kao stoperu će se nova odluka prelomiti preko njegovih leđa.
- U reprezentaciji smo više navikli igrati s četvoricom jer mnoge smo utakmice odradili na takav način, ali nemam problema ni s tri jer sam to igrao i prije. Svejedno mi je, odgovorio je.
Kaže da se za utakmicu s Brazilom, peterostrukim prvakom svijeta, priprema jednako kao i za druge utakmice. No, ipak postoji poseban osjećaj.
- Kad igraš protiv većih ekipa to možda malo dolazi do izražaja, ali priprema je uvijek ista, rekao je.
Upitan je kolika je danas vrijednost hrvatske reprezentacije, 11. na ljestvici FIFA-e.
- Ne znam zašto se konstantno podcjenjuje ova reprezentacija. Imamo ozbiljnu kvalitetu i pokazali smo zadnjih godina da se možemo nositi sa svima. Potvrdili smo to rezultatima i možemo nastaviti s time.
Hrvatska je u posljednjih 20 utakmica upisala četiri poraza, od Španjolske na prošlom Europskom prvenstvu, a onda od Portugala, Škotske i Francuske. Na posljednja dva Svjetska prvenstva osvojila je brončanu i srebrnu medalju.
- Očekivanja su da na nadolazećem prvenstvu prođemo skupinu, naravno. To trebamo odigrati najbolje, a poslije ćemo vidjeti dokle možemo dogurati, rekao je Šutalo nešto više od dva mjeseca uoči Svjetskog prvenstva.
Branič je ove sezone upisao 26 nastupa za Ajax koji zauzima četvrto mjesto u nizozemskoj ligi. PSV mu bježi 20 bodova.
- Imao sam nekoliko ozljeda u početku pa nisam prošao pripreme, ali sad se dobro osjećam. Drugu polusezonu igrao sam cijelu. Što se tiče kluba, nismo najbolje startali. Očekujemo odigrati šest preostalih utakmica najbolje što možemo i ući izravno u Ligu prvaka, dodao je.
Prije tri godine je otišao iz Dinama u Ajax, ali nije mu bilo lako.
- Sigurno da uvijek može bolje.. Ali to je put na koji ne možeš utjecati. Sve se događa s nekim razlogom. Te situacije su me ojačale, mislim da je sve to normalno.
Šutalo ne zna hoće li ovo ljeto napustiti Ajax s kojim ima ugovor još dvije godine.
- Imam još šest utakmica, a cilj mi je sada to što bolje odraditi pa ćemo vidjeti na ljeto.
Odigra li dobro na Svjetskom prvenstvu moglo bi biti više mogućnosti za transfer.
- Ne volim razmišljati tako daleko, zaključio je.
