'Josipu Brekalu netko bi trebao reći kako homofobija nije cool'

Njemački prvoligaš Wolfsburg odlučio je kako će u svim uzrastima kluba kapetanice i kapetani nositi traku u duginim bojama u znak solidarnosti s gay populacijom i kao jasan znak da su protiv svakog oblika diskriminacije.

No Josip Brekalo (20), koji je u Wolfsburg stigao iz Dinama 2016., ne dijeli taj stav.

- Moram reći kako ne mogu u potpunosti stajati iza ove akcije kluba. Moj kršćanski odgoj suprotan je tome. Ja sam strogo vjerski odgojen. Ako netko ima takva uvjerenja, to je OK, ali to je isključivo njihova osobna stvar. Simbol koji izražava stav drugih i drugačijih ja ne želim nositi - rekao je mladi Josip Brekalo.

I zaprepastio Nijemce.

Ne samo ovim stavom koji je u suprotnosti s onime što propovijeda nauk pape Franje, već i lajkovima bezobraznih komentara na društvenim mrežama na kojima su neki navijači kritički pisali o kampanji Wolfsburga.

- Izgleda stvarno usrano. Jadno Joshua - komentar je koji je Josip lajkao, a radi se o fotografiji kapetana Wolfsburga Joshue Guilavoguija s trakom u duginim bojama.

Na drugi komentar Brekalo je stavio tri emotikona koja povraćaju.

Njemački Kicker piše kako im se Brekalo povjerio da mu je mobitel poludio i sam je lajkao spomenute objave, koje je u međuvremenu obrisao. Novinari Kickera sastali su se s Josipom koji im je pokazao mobitel i uvjerio ih kako stvarno sam radi spomenute radnje.

- Nikad ne bih lajkao takve komentare jer poštujem ljude i njihov način života - rekao je Josip.

.@VfL_Wolfsburg have always been active in supporting diversity. The club announced that captain @JossGuilavogui will wear a 🏳️‍🌈 armband from now on and teammate Josip Brekalo likes homophobic comments underneath the post. Don’t tell me this is just a very bad sense of humor. pic.twitter.com/fqw4j3BskL