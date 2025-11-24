Obavijesti

BILI SU U KRIZI

Joško Gvardiol: Prošla sezona je bila bolna, noću nisam spavao

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Bila je to najgora sezona koju sam imao, jako bolna. Sjećam se da nisam mogao spavati noću. Pokušavao sam pomoći momčadi i klubu da se izvuku iz situacije, ali stvari nisu išle kako smo željeli, rekao je Gvardiol

Manchester City je prije pauze za reprezentacije bio u odličnoj formi te je bio na drugim mjestu Premier lige. Ipak, u 12. kolu je izgubio od Newcastlea 2-1 te ga je preskočio Chelsea. City sada očekuje dvoboj protiv Bayera iz Leverkusena u Ligi prvaka, a uoči utakmice za medije je govorio hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Govorio je o dosadašnjem dijelu sezone, ali i o prošloj sezoni koja nije bila bajna za "građane".

UEFA Champions League - Manchester City v Borussia Dortmund
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

- Ne igramo sami, ima puno kvalitetnih momčadi i teško je igrati u gostima. Više volimo igrati kod kuće, bilo da je riječ o Ligi prvaka, Carabao Cupu, FA Cupu ili Premier ligi. Želimo pružiti maksimum i biti najbolji što možemo. Od sada će stvari biti lakše. Prije dva-tri mjeseca bili smo u mnogo težoj situaciji nego sada. Ima još puno utakmica, idemo utakmicu po utakmicu, moramo biti mentalno čvrsti i dobro se oporavljati. Trebamo igrače jer igramo svaka tri dana. Nije se lako nositi s ritmom, ali je ipak lakše nego prošle sezone. Na kraju ćemo vidjeti - rekao je Gvardiol pa se osvrnuo na prošlu sezonu:

- Bila je to najgora sezona koju sam imao, jako bolna. Sjećam se da nisam mogao spavati noću. Pokušavao sam pomoći momčadi i klubu da se izvuku iz situacije, ali stvari nisu išle kako smo željeli. Drago mi je da je to iza nas i da smo se dobro oporavili. U nogometu je dobro što za tri dana dolazi nova utakmica i to te prisili da zaboraviš što se dogodilo.

Za kraj je rekao kako bi htio u svojim vitrinama vidjeti trofej Lige prvaka. U najelitnijem europskom natjecanju, City ima tri pobjede i jedan remi te je na četvrtom mjestu ljestvice. Nakon Bayera, "građani" će u ligaškoj fazi igrati protiv Real Madrida, Bodo/Glimta i Galatasaraya.

