JOŠKO, TREBAMO TE Za srušiti Portugal najskuplji branič u povijesti mora se vratiti u formu
Gvardiol je protiv Gane ušao s klupe, svjestan je i on da ne igra dobro i da mora drastično podignuti formu, no Hrvatska si ne može dopustiti da najskupljeg braniča u povijesti drži na klupi
Hrvatska je u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića ispunili su primarni cilj i prošli prilično zahtjevnu skupinu. Izbornik je i na konferenciji za medije u Alexandriji ponovio kako "vatreni" nisu napravili ništa posebno, već tek odradili ono što se od njih očekivalo prije Mundijala.