Jović odgovorio premijerki, ali nije jasno zašto izlazi iz kuće...

Mladog Realovog nogometaša Luku Jovića (22) javno je 'oprala' ni manje, ni više nego premijerka Republike Srbije, Ana Brnabić. Premijerka nije isukala ime, ali svi znaju na koga je mislila kad je rekla: 'Neodgovorni nogometaši koji vani igraju za milijune, a poslije dolaska u Srbiju nisu u izolaciji... Bit će posla za istražne organe'.

Jović je, naime, Madrid zamijenio Beogradom. Zna se da je u Realu zabilježen slučaj zaraze korona virusom, a mladi se nogometaš 'slučajno' u Beograd vratio baš kako bi stigao proslaviti i 28. rođendan svoje ljubljene, Sofije Milošević.

Luka Jović je premijerki odgovorio: objavom na Instagramu...

Foto: instagram/luka jović

Okay, dečko ima posebnu dozvolu, ali... Očigledno nije shvatio ključni dio premijerkine kritike: 'poslije dolaska u Srbiju nisu u izolaciji'. Premijerka Brnabić upotrijebila je uopćenu množinu, a u Jovićevom slučaju to bi bili: on i Sofija Milošević...

Srbin koji je ljetos za 60 milijuna eura odštete prešao iz frankfurtskog Eintrachta u madridski Real očigledno ne razumije kako nije problem u tome što se, uz dozvolu, vratio u domovinu nego što je vrijeme provodio po beogradskim restaurantima, terasama i kafićima, zajedno sa Sofijom.

Jovića baš neće gol, jako je rijetko u početnom sastavu, ponekad ga Zidane ne stavlja ni na klupu. Igraču još nije jasno što činiti da bi postao napadač Realove razine, a nikome nije jasno zašto mu je teško ostati u kući, u izolaciji s djevojkom...

Prema njegovim vlastitim riječima Jović je koristio isti klupski bazen u trening centru Valdebebas kao Realov zaraženi košarkaš Trey Thompkins. Najprije je u eter krenula vijest da je iz Madrida otišao na svoju ruku, sada je pokazao da to nije istina i još mu samo ostaje da ne ugrožava sebe i druge narušavanjem izolacije.

Srbija je, inače, uvela i policijski sat, od 20.00 do pet sati ujutro, a Jović je podvrgnut testu i ako bude pozitivan prijeti mu čak i zatvor. Sličnu njemu ponaša se i napadač talijanskog Ascolija, Nikola Ninković, koji je još nije testiran na COVID-19.

