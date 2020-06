Jović opet prekršio pravilo, u Realu su bijesni! Roštiljao je s prijateljima u dvorištu...

Luka Jović je u posljednja tri mjeseca prekršio nekoliko pravila zbog čega je naljutio čelnike Reala, ali on je nastavio po starome. Madridski klub mu je rekao da izbjegava kontakte s ljudima, a on je organizirao roštilj...

<p><strong>Luki Joviću i Real Madridu</strong> čini se da nije suđeno. Španjolski medijski stupci puni su njegovog imena u posljednjih nekoliko mjeseci i pod ogromnim povećalom promatraju njegove postupke. A ti postupci baš i nisu najpametniji zbog čega je postao omražen među navijačima Reala. </p><p>Nestašni napadač je u ožujku u posljednji trenutak otišao u Srbiju nakon što se korona virus razbuktao. Klub mu je dao dopuštenje, ali dobio je obavezne naredbe da mora dva tjedna provesti u samoizolaciji. No Joviću je to bilo dosadno pa je u društvu djevojke šetao ulicama Beograda i odlazio u šoping. Španjolski klub mu je to opasno zamjerio i bilo je jasno da je njegova budućnost u Realu opasno zaljuljana. No ni to nije bilo sve. </p><p>Uspio je slomiti petnu kost koja ga je vjerojatno izbacila iz Realova rostera do kraja sezone, a uz to je još i lagao čelnicima kluba koji je razlog ozljede. Naime, rekao im je da se ozlijedio dok je trenirao dok kuće, ali zapravo je pao s jednog zida. A to su potvrdili i doktori.</p><p>I nakon drugog gafa, Jović je i dalje nastavio po svojim pravilima. Posljednje kršenje preporuka je opasno naljutilo Real. Klub mu je naredio da izbjegava kontakte s drugim ljudima koji ne žive s njim dok se oporavlja od ozljede, no on se zaželio društva i organizirao roštilj iako mu je noga i dalje u gipsu. Otkrio se tako što je objavio fotografiju na Instagramu, ali nakon što su stigle ljutite reakcije iz španjolske metropole, tu sliku je i maknuo. </p><p>- Ono što Jović možda jeste prekršio je protokol La Lige. Prema tom dokumentu, osim toga što je igračima određeno da ne mogu napuštati domove, osim ako nije zbog sporta, nogometašima je preporučeno da se ne dovode u kontakt s ljudima s kojima ne žive. Dakle, roštiljanje nije u skladu s onim što u tom protokolu piše - stoji na Mundo Deportivu, a AS kaže:</p><p>- U Realu smatraju da je Jović ovim pokazao nedostatak takta. Umjesto da odmara i pokuša što prije oporaviti ozlijeđeno stopalo, on objavljuje ovakve fotografije s roštilja.</p><p>Jović je u Real stigao prošlo ljeto za 60 milijuna eura iz Eintrachta. U Frankfurtu je bio izvanredan, zabio je 36 golova u 75 utakmica i čini sjajni trio s Rebićem i Hallerom. Zbog toga ga je madridski klub i doveo, ali nije se baš naigrao. Odigrao je 24 utakmice od čega je većinu ušao s klupe i zabio samo dva gola.</p><p>Htjeli su mu pružiti novu priliku, ali ta mladenačka neozbiljnost mogla bi ga koštati posla. </p>