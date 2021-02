U nedjelju navečer je po posljednji put pobijedio sa svojom Podravkom, zagrlio se sa svojim igračicama i čestitao im na pobjedi protiv velikog rivala.

Bio je pod ogromnim pritiskom posljednjih mjeseci, vidjelo se to i na njemu, ali sve je to držao na svojim jakim plećima. No, nažalost, njegovo srce nije izdržalo.

Velikan hrvatskog sporta Zlatko Saračević (59) preminuo je u nedjelju navečer nakon utakmice Podravke i Lokomotive, liječnici su ga reanimirali 40 minuta, ali spasa nije bilo. Uzrok i dalje nije poznat, a sumnja se na srčani udar.

Brojni prijatelji oprostili su se od njega, a Saračev odlazak posebno je pogodio njegovog velikog prijatelja i kuma Božidara Jovića (49).

- Imao je dobru osobinu, nije miješao posao i privatnost. On je u klubu bio trener, znali smo razgovarati o nekim situacijama, međutim kad bismo izašli iz kluba i družili se obiteljski, nikad nismo spominjali sport i rukomet. Uvijek smo o lijepim stvarima pričali. Bili smo susjedi, vrata do vrata, bio mi je prijatelj, kum i više od toga - kazao je Jović za Dnevnik Nove TV.

Zlaja i Jović bili su dio reprezentacije koja je 1996. godine senzacionalno tukla Šveđane i okitila se olimpijskim zlatom, a u to vrijeme Jović i Slavko Goluža su bili novi u reprezentaciji. Sarač im je bio poput drugog oca, uzeo ih je pod svoje, savjetovao ih, pomagao im.

- Kao dijete me primio u reprezentaciju, Božidar Jović i ja bili smo najmlađi, jako mi je teško, ne mogu pronaći riječi kojima bih opisao kakav je on bio čovjek. Znam da je u zadnje vrijeme teško proživljavao što mu se događalo, da je na njemu bio veliki pritisak, očito je bio prevelik. Stalno smo se čuli, on se veselio svakom mom uspjehu, ja svakom njegovom uspjehu, evo sada ga više nema. Tuga, ogromna tuga - kazao nam je Slavko Goluža.

Nakon smrti jednog od najboljih hrvatskih rukometaša u povijesti, oglasio se i Hrvatski rukometni savez. Najavili su otvaranje Knjige žalosti za sve one koji se žele po posljednji put oprostiti od velikog Zlatka, a upis u nju će biti moguć u utorak, 23. veljače od 10 do 14 sati, u prostorijama Hrvatskog rukometnog saveza, Metalčeva 5 / 3. kat, Zagreb.