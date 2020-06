Jovićević: Dali smo sve od sebe; Valdas: Mi ne možemo slaviti...

<p><a href="https://www.24sata.hr/sport/biti-ili-ne-biti-dinamo-u-gorici-juri-po-pobjedu-i-novu-titulu-700942" target="_blank"><strong>Dinamo </strong>je odigrao 0-0 na gostovanju kod </a><strong><a href="https://www.24sata.hr/sport/biti-ili-ne-biti-dinamo-u-gorici-juri-po-pobjedu-i-novu-titulu-700942" target="_blank">Gorice</a> </strong>i odgodio proslavu naslova prvaka. Naprotiv, 'modri' su danas bili slabija momčad i pravo je čudo što Gorica nije uzela sva tri boda.</p><p>- Rezultatom nisam zadovoljan jer smo očekivali pobjedu iako smo ujedno očekivali i jednu tešku utakmicu. S Goricom je uvijek nezgodno jer je neugodan protivnik. Vidjeli smo danas utakmicu s puno faula i znali smo da moramo biti agresivni, ono što možda nismo bili u prvom poluvremenu i gdje smo malo lošije odigrali. U drugom poluvremenu smo pokazali veću dozu agresije s visokim presingom stvarali smo na Goricu i samim time dolazili do većih broja posjeda, količine napada i bilo je tu šansi. I isto tako otvarali smo prostor za njih jer je Lovrić imao nekoliko situacija koje je mogao riješiti. Vidjeli smo dosta šansi s jedne i s druge strane - rekao je trener Dinama <strong>Igor Jovićević</strong>.</p><p>Dinamo je danas i matematički mogao osigurati naslov prvaka.</p><p>- Idemo utakmicu po utakmicu, dali smo sve od sebe da pobijedimo. Raduje me što smo energetski u drugom poluvremenu dodali gas, ono što nije bio slučaj u prošle tri utakmice gdje smo padali u drugom poluvremenu poslije dobre igre u prvim poluvremenima. Danas smo upravo suprotno napravili. Odigrali smo lošije u prvom, ali u drugom smo se digli. S te strane je to pozitivno. Igra će sigurno doći s vremenom kad se podigne energetski kapacitet, doći će više kretanja i više rješenja - zaključio je strateg 'modrih'.</p><p>S druge strane, trener <strong>Gorice Valdas Dambrauskas </strong>bio je prilično nezadovoljan. Vidio je da je njegova momčad bila bolja, poletnija i da je mogla ugrabiti pobjedu.</p><p>- Ovo je veliko razočaranje, kada igraš protiv Dinama i imaš toliko šansi... Više smo stvarali, bili smo pozitivni i hrabri. Danas smo igrali onako kako svi žele vidjeti Goricu da igra. Ali ako ne zabiješ neće pobijediti. U tome moramo napredovati i moramo biti precizniji pred golom. Moramo te šanse pretvoriti u golove i te golove pretvoriti u bodove. Možemo reći da nismo izgubili, ali mi idemo na pobjedu. I svi koji su nas došli gledati mogli su vidjeti da nismo zadovoljni bodom. Ta konverzija šansi nas je danas dosta mučila - rekao je Dambrauskas pa dodao:</p><p>- Moji dečki su danas dobro stisnuli Dinamo i kada je Dinamo gurao prema naprijed, tad smo mi stvarali šanse. Kada su se povukli bili smo dobri u nekim fazama. Dobro smo gradili igru i može se vidjeti da je neki automatizam već ovdje. Na kraju dana, sve se svodi na bodove i golove i nažalost, danas ne možemo slaviti.</p><p>Gorica u posljednjih sedam utakmica nije uspjela dobiti Dinamo.</p><p>- Nismo dobili gol od momčadi kao što je Dinamo i to je OK, ali ne mogu gledati na to da nismo u zadnjih sedam utakmica pobijedili. Nismo dobili gol i to je pozitivno, ali ne mogu to tako gledati. Sretan sam tek kad mogu utjecati na nešto i način na koji želimo igrati zahtjeva da iskoristimo svoje šanse.</p>