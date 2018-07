Jozak ima novi posao: Pokušat će napravit čudo s Kuvajtom...

Romeo Jozak novi je izbornik Kuvajta! Hrvatski trener koji je posljednji angažman imao u poljskoj Legiji gdje je dobio otkaz u travnju, potvrdio je tu vijest na Twitter profilu.

Just signed a two year contract with Kuwait FA as a Head Coach of the ‘A’ and ‘Olympic’ team. 👍🇰🇼 🇭🇷 pic.twitter.com/VADiKu6RBF