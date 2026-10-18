Jozinović oštro osuđuje Torcidu: To je neoprostivo. Tako se ne puca ni između Ukrajine i Rusije

Hajdukovu europsku pobjedu protiv Ajaxa (2-1) zasjenili su izgredi i kontroverzna skandiranja navijača uoči dvoboja. Stručni analitičar Darko Jozinović je u HRT-ovoj emisiji Stadion komentirao nemile događaje na stadionu zbog kojeg je utakmica pri samom kraju bila prekinuta.

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- I dan danas ne mogu doći k sebi. Bio sam na stadionu i svi mi koji smo bili ondje u fantastičnoj atmosferi uz dobru igru Hajduka nismo mogli vjerovati da Torcida zadnjih 10 minuta utakmice to napravi. To nitko nije mogao vjerovati. Radiš protiv kluba i sebi pucaš u koljena, to je nešto neoprostivo. Sad je grč u želucu i još je pitanje kakva će biti kazna Hajduku.

Ajaxovi čelnici su se sklonili prilikom nemilog događaja.

- Kad se to počelo događati cijela uprava Ajaxa je odmah pobjegla u unutrašnjost stadiona. Mi svi smo se samo gledali, topovski udari su pucali i mislim da se tako ne puca na granici Ukrajine i Rusije. To je opasno i nikome ne ide na čast. Sjedio sam u prisustvu Ivice Šurjaka koji je nakon topovskih udara rekao da odlazi i da neće to više gledati.