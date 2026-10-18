Obavijesti

Sport

Komentari 2
O TOPOVSKIM UDARIMA

Jozinović oštro osuđuje Torcidu: To je neoprostivo. Tako se ne puca ni između Ukrajine i Rusije

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Jozinović oštro osuđuje Torcidu: To je neoprostivo. Tako se ne puca ni između Ukrajine i Rusije
Foto: HRT/Screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hajduk je srušio Ajax 2-1, ali slavlje je zasjenio kaos na tribinama: topovski udari i skandiranja prekinuli su završnicu, a Jozinović poručuje da je to neoprostiv udarac klubu

Admiral

Hajdukovu europsku pobjedu protiv Ajaxa (2-1) zasjenili su izgredi i kontroverzna skandiranja navijača uoči dvoboja. Stručni analitičar Darko Jozinović je u HRT-ovoj emisiji Stadion komentirao nemile događaje na stadionu zbog kojeg je utakmica pri samom kraju bila prekinuta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

gif.torcida VIDEO
gif.torcida | Video: 24sata

- I dan danas ne mogu doći k sebi. Bio sam na stadionu i svi mi koji smo bili ondje u fantastičnoj atmosferi uz dobru igru Hajduka nismo mogli vjerovati da Torcida zadnjih 10 minuta utakmice to napravi. To nitko nije mogao vjerovati. Radiš protiv kluba i sebi pucaš u koljena, to je nešto neoprostivo. Sad je grč u želucu i još je pitanje kakva će biti kazna Hajduku.

Ajaxovi čelnici su se sklonili prilikom nemilog događaja.

- Kad se to počelo događati cijela uprava Ajaxa je odmah pobjegla u unutrašnjost stadiona. Mi svi smo se samo gledali, topovski udari su pucali i mislim da se tako ne puca na granici Ukrajine i Rusije. To je opasno i nikome ne ide na čast. Sjedio sam u prisustvu Ivice Šurjaka koji je nakon topovskih udara rekao da odlazi i da neće to više gledati. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
FOTO Zvijezda Reala prevarila curu kod Viniciusa? Kažu da se ljubio s nepoznatom djevojkom
ŠTO ĆE REĆI ASHLYN?

FOTO Zvijezda Reala prevarila curu kod Viniciusa? Kažu da se ljubio s nepoznatom djevojkom

Španjolski mediji objavili su da je Vinicius organizirao tulum na koji je pozvao djevojke, a tamo je bio i Jude Bellingham. Navodno se tamo ljubio s djevojkom koja nije Ashlyn Castro, njegova sadašnja cura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026