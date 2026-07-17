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Jude Bellingham se zahvalio navijačima uz emotivno pismo vozača engleske reprezentacije

Piše Issa Kralj,
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Jude Bellingham se zahvalio navijačima uz emotivno pismo vozača engleske reprezentacije
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Foto: Instagram
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Hvala vam na nevjerojatnoj podršci iz domovine, kao i onima koji su izdvojili svoj teško zarađeni novac kako bi otputovali u Ameriku i pružili nam podršku - napisao je

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Engleska je u polufinalu Svjetskog prvenstva izgubila od aktualnih svjetskih prvaka Argentine i tako ostala bez nade za osvajanje glavnog trofeja. Momčad Thomasa Tuchela poražena je sa 2-1, a u borbi za broncu čeka ih Francuska (subota, 23 sata). Englezi su do polufinala došli pobjedom protiv Norveške nakon produžetaka, a jedan od junaka 'tri lava' bio je Jude Bellingham koji je bio dvostruki strijelac. 

Bellingham je uz Harryja Kanea najbolji strijelac reprezentacije na ovom Svjetskom prvenstvu sa šest golova. Nakon polufinalne utakmice, pojavile su se glasine oko nesuglasica u Engleskom nogometnom savezu nakon što je Bellingham izjavio da izbornik možda ne zna kako je igrati u ovakvim uvjetima', ali FA je brzo smirio situaciju. 

Dva dana nakon poraza, Bellingham se oglasio porukom zahvale na Instagram profilu te je objavio emotivno pismo Michaela Chandlera, vozača engleske reprezentacije. 

- Bilo mi je zaista teško pronaći prave riječi za jučerašnji dan i proteklih nekoliko tjedana, no ovo što je rekao naš vozač iz Kansasa pogađa ravno u srž. Hvala vam na nevjerojatnoj podršci iz domovine, kao i onima koji su izdvojili svoj teško zarađeni novac kako bi otputovali u Ameriku i pružili nam podršku. Nemojte dopustiti da zajedništvo i ljubav kojima smo svjedočili u našoj zemlji završe s ovom kampanjom. Kad smo zajedno, možemo postići velike stvari... I hoćemo! Volim vas sve - napisao je Bellingham ispod objave. 

Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram

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