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VRHUNSKO POJAČANJE

Jug kreće na mađarski pogon: Potpisao prvak Europe, stižu još dva mađarska vaterpolista

Piše Davor Kovačević,
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Jug kreće na mađarski pogon: Potpisao prvak Europe, stižu još dva mađarska vaterpolista
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Zagreb: Mađarska i Italija u utakmici za 3. mjesto na Europskom prvenstvu u vaterpolu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zadnjih je godina standardni član mađarske reprezentacije, štoviše, s obzirom na izostanak Gerge Zalankija i blagi pad Martona Vamosa, isprofilirao se kao glavni ljevoruki igrač reprezentacije naših susjeda. Vrhunsko pojačanje, nema što

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Nešto se ozbiljno opet "kuha" u Gružu. Nakon završetka sezone, odnosno, za dubrovačke pojmove, "tek" trećeg mjesta u prvenstvu Hrvatske, Jug slaže mozaik za sljedeću, a taj će mozaik imati značajan mađarski začin.

Mađarski reprezentativac Gergely Burian (28) prvo je pojačanje za sljedeću sezonu. U Gruž, štoviše, stiže s titulom klupskog prvaka Europe, s Barcelonetom je prije desetak dana osvojio Ligu prvaka. Zadnjih je godina standardni član mađarske reprezentacije, štoviše, s obzirom na izostanak Gerge Zalankija i blagi igrački pad Martona Vamosa, isprofilirao se kao glavni ljevoruki igrač reprezentacije naših susjeda. Vrhunsko pojačanje, tim više što s desne strane odlazi mladi Ante Jerković, koji će vaterpolsko i životno obrazovanje nastaviti u SAD-u.

Zagreb: Susret Mađarske i Italije na Europskom prvenstvu u vaterpolu
Zagreb: Susret Mađarske i Italije na Europskom prvenstvu u vaterpolu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

A Burian bi trebao biti jedan od trojice Mađara u Gružu. David Tatrai (28), jedan od najpotentnijih i najtalentiranijih mađarskih vaterpolista, dosadašnji član budimpeštanskog BVSC-a, također će postati novi jugaš. Treći? Da ne otkrijemo prerano baš sve, neka i to ostane iznenađenje...

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