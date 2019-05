Jug Mladosti u Zagrebu utrpao deset golova i poveo u finalu...

Vaterpolisti Juga pobijedili su u u prvom susretu finala prvenstva Hrvatske u Zagrebu Mladost s 10-4 (2-1, 4-1, 1-1, 3-1) i u seriji na tri pobjede poveli s 1-0.

Dubrovčani su bolje otvorili susret i nakon dvije četvrtine su vodili s 6-2, a i u zadnju četvrtinu su ušli s prednošću od četiri gola. Mladost nije imala snage za preokret, vrlo loše su odigrali napadački ovu utakmicu, postigavši samo četiri gola i Jug je uvjerljivo došao do prvog trijumfa.

Kod domaćina je dva gola postigao Cosmin Radu, a kod Dubrovčana su se istakli Loren Fatović s tri i Xavi Garcia s dva pogotka.

- Danas smo bili stvarno izvrsni u svim segmentima igre, puno bolji nego u posljednjoj utakmici s Mladosti u finalu Regionalne vaterpolo lige. Apsolutno sam zadovoljan sa svime, treba nastaviti ovakvim ritmom u idućoj utakmici na našem bazenu - rekao je nakon utakmice trener Juga Vjekoslav Kobešćak.

- Presudila su četiri laka gola koja smo primili u samom početku utakmice. To su bili malo nespretni i nesretni golovi, malo smo zakasnili u reakciji, jedna odbijena lopta i Jug se popeo na plus četiri. Igrali su čvrstu obranu, Popadić odličan na golu i nismo imali prava rješenja u napadu. U ovakvoj utakmici primiti četiri gola u samom početku je nedopustivo, ali s ovakvim Jugom to nije bilo lako - dodao je njegov kolega iz Mladosti Zoran Bajić.

Druga utakmica igra se u Dubrovniku 11. svibnja, a treća je 19. svibnja u Zagrebu.

Jug ima 14 naslova prvaka, a zadnje tri godine su osvajali prvenstvo. Mladost ima 10 naslova, a zadnji puta je bila prvakom 2008. godine.