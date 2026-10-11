Jug pobijedio domaći Šabac i osigurao plasman u Eurokup

Vaterpolisti dubrovačkog Juga AO su u nedjelju u Šapcu u susretu 3. kola kvalifikacijske C skupine za Eurokup sa 11-7 (3-2, 3-1, 3-4, 2-0) pobijedili Šabac i osigurali plasman u ovosezonski Eurokup.

Kod Dubrovčana najbolji s po tri gola bili su Marko Žuvela i Vlaho Pavlić, dok je David Tatrai dodao dva gola. Najbolji strijelac Šapca s dva pogotka bio je Aljoša Mačić.

I Jug AO i Šabac su nakon dva kola imali po šest bodova čime su izborili prolaz dalje, a nedjeljni je međusobni ogled odlučio o pobjedniku skupine. Enka i Hannover su bez bodova prije posljednjeg kola.