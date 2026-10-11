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Jug pobijedio domaći Šabac i osigurao plasman u Eurokup

Piše HINA,
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Jug pobijedio domaći Šabac i osigurao plasman u Eurokup
Zagreb: Uzvratna utakmica osmine finala Euro kupa, VK Jug AO - VK Primorac Kotor | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Jug AO pregazio Šabac 11-7 i s vrha skupine izborio Eurokup! Dubrovčani su dominirali i bez drame osigurali europsku jesen

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Vaterpolisti dubrovačkog Juga AO su u nedjelju u Šapcu u susretu 3. kola kvalifikacijske C skupine za Eurokup sa 11-7 (3-2, 3-1, 3-4, 2-0) pobijedili Šabac i osigurali plasman u ovosezonski Eurokup.

Kod Dubrovčana najbolji s po tri gola bili su Marko Žuvela i Vlaho Pavlić, dok je David Tatrai dodao dva gola. Najbolji strijelac Šapca s dva pogotka bio je Aljoša Mačić. 

I Jug AO i Šabac su nakon dva kola imali po šest bodova čime su izborili prolaz dalje, a nedjeljni je međusobni ogled odlučio o pobjedniku skupine. Enka i Hannover su bez bodova prije posljednjeg kola.

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