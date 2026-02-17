Jugu visi utakmica u Europi jer neće u bazen imena po zločincu

Ždrijeb osmine finala Eurokupa vaterpoliste Juga spario je s kotorskim Primorcem. Dakako, nokaut-faza igra se na dvije utakmice, odnosno jugaši bi 25. veljače u prvoj utakmici trebali gostovati u Kotoru, na bazenu na kojem nisu igrali već neko vrijeme. Ni Jug ni hrvatski klubovi. Razlog je ime bazena, koje nosi po Zoranu Gopčeviću, koji je bio istaknuti vaterpolist, ali i zapovjednik straže 90-ih dok su u logoru Morinj mučili Hrvate zarobljene oko Dubrovnika.

Ranije su se u ovaj spor uključili najviši dužnosnici obje države, a prije nekoliko mjeseci, prema pisanju Vijesti.me, Hrvatska i Crna Gora bili su blizu dogovora o rješavanju dijela međusobnih sporova, koji uključuju upravo i promjenu imena spornog bazena u Kotoru.

Međutim, to se još nije dogodilo, što, dakako, dovodi u pitanje odigravanje utakmice. Jugaši prošle sezone, dok su hrvatski klubovi participirali u regionalnoj ligi, nisu gostovali na tom bazenu, sukladno i preporuci Ministarstva sporta i turzma za sve hrvatske klubove, odnosno izgubili su utakmicu za zelenim stolom jer je njihov stav i tad bio jasan da ne žele domaću utakmicu igrati izvan Gruža. Primjerice, splitski Jadran pristao je Poljud zamijeniti Šibenikom, Mladost bazen na Savi Varaždinom. Primorac kao domaćin nudi neutralni bazen u Budvi, a Jugova klupska uprava po ovom će se pitanju tek sastati i odlučiti, pa ćemo ubrzo doznati, a možda se u sve uključi i European Aquatics.

>>> Više o zloglasnom logoru Morinj pročitajte OVDJE.

Nikakvih prepreka neće biti u susretu Jadrana i mađarskog Szolnoka. Jadranaši 25. veljače gostuju, 7. ožujka su domaćini.

- U skupini Eurokupa izgubili su samo jednu utakmicu, od Barcelone. Dobili su oba puta i Dinamo Bukurešt i Trieste. Mogli smo dobiti i težeg suparnika, ali Szolnok sigurno nije i najlakši. Suparnik po mjeri, protiv kojeg možemo igrati. Vjerujemo u prolazak dalje. Od njihovih igrača apostrofirao bih nekoliko. To su Krisztian Bedö, pa onda kapetan Gergo Kovacs, ljevak, vrlo opasan. Imaju dobro složenu momčad, tako i igraju. Klasičan mađarski vaterpolo - rekao je, prenosi HVS, trener jadranaša Jure Marelja.

Mladost je, za razliku od Jadrana, nastavila put u Ligi prvaka, ali dopala ju je teška skupina s dva glavna favorita za naslov prvaka Europe, Ferencvarosem i Pro Reccom, uz njemački Hannover.

Foto: bazenkotor.me, Facebook

- Treći je to ždrijeb ove sezone u kojem nas sreća nije pomazila. Dobiti u skupini za suparnike dvostrukog prvaka Europe zadnje dvije godine, što je Ferencvaros, a onda najtrofejniju momčad na svijetu, Pro Recco, sve govori. Meni je to čast i zadovoljstvo. Zato jer se imamo prilike odmjeriti s najboljima. Pokazali smo i protiv Olympiacosa i Radničkog da možemo igrati s najboljima u Europi. Želja nam je da pogotovo doma, ali i u gostima, pokažemo svoju snagu. Ukoliko je Brescia dobila Ferencvaros u Budimpešti, zašto mi ne bismo tražili našu idealnu utakmicu? Naša momčad i širina kvalitete nam to i nalaže. Sigurno da nam nije lagano, ali ne trebamo se nikog pribojavati - poručio je trener Mladosti Zoran Bajić.

Prvu utakmicu mladostaši igraju 4. ožujka u Zagrebu protiv Hannovera.