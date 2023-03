Junaci pobjede naših ragbijaša: Roditelji su u JAR-u i Novom Zelandu ponosno gledali...

Ovo je bila velika utakmica i momci, slušajte me, pobijedili ste srcem, zapamtite to! Nitko nije vjerovao da ćemo dobiti u Litvi, sad svi govore da je Švicarska predobra. Nije!

Bio je to govor izbornika Anthonyja Poše odmah na terenu u Šiauliaiju, gdje su hrvatski ragbijaši ostvarili jednu od najvećih pobjega ikad. U Trophy diviziji Europskog kupa nacija svladali su Litvu 39-37.

Suparnici su igračem utakmice proglasili Jasona Newtona (30) - momka čiji je otac Južnoafrikanac, a majka porijeklom s Pelješca te mu je srednje ime Davor - koji je rakitićevski mirno pogodio kazneni udarac u posljednjoj sekundi za pobjedu, a ukupno je udarcima nogom sakupio 19 poena.

- Roditelji su gledali utakmicu u JAR-u i sretni su, ubrzo nakon susreta su mi čestitali - rekao nam je i dodao:

- Jednom sam već tako pogodio u zadnjoj sekundi za pobjedu, ali to je bilo za klub, nikad u ovako važnoj utakmici. Nemam neki poseban ritual, važno je samo vjerovati u svoj udarac jer čim počneš razmišljati o tome da bi mogao promašiti, promašit ćeš - objasnio nam je filozofiju Newton.

Foto: Berislav Rožman

A za ono što je izveo Daniel Mau'u (25), čija je majka porijeklom iz Cernika, a otac mu je Samoanac, nema filozofije. Sa svojih 130 kg doslovno je poput tenka vukao četvoricu igrača Litve do linije polaganja te zabio pogodak kojim je Hrvatska, uz Newtonovo pretvaranje, preokrenula na 31-30.

- S roditeljima sam se čuo nakon utakmice, u Novom Zelandu su, gledali su utakmicu, sami jer je ondje bila duboka noć, i oduševljeni su, ponosni do neba. Dva sina igrača su im zajedno za Hrvatsku, sjajno! A pogodak? Ne znam koliko me Litavaca pokušalo zaustaviti, samo sam gledao liniju i kako da dođem do nje - govorio nam je simpatični Mau'u, čiji je brat Deon također odigrao odličnu partiju.

Foto: Berislav Rožman

Andrija Galić postigao je rano polaganje za vodstvo Hrvatske, a u jurnjavi za Litavcima u zadnjih deset minuta pogodili su i Joshua Brajković i kapetan Nik Jurišić.

- Ne sjećam se ovako zanimljive i dramatične utakmice reprezentacije, dali smo srce na terenu - rekao je Jurišić, čijim je polaganjem Hrvatska povela 36-30 dvije minute prije kraja, a Poša je dodao:

- Ovo nam je prva pobjeda u ovom rangu i svi smo ponosni. I Švicarce možemo dobiti!

