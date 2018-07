Junačke suze radosnice: Dalić zaplakao nakon penala Rakete

Raketa kreće izvesti penal za polufinale, suigrači ga čekaju na centru. Sve je spremno za slavlje, povjerenje u Ivana je do neba. U isto vrijeme na klupi sjedi izbornik Zlatko Dalić, tik do Ognjena Vukojevića.

Djeluje mirno, a u njemu - kuha! Trenuci karijere.

Ivan uzima loptu, pogađa baš identično kao protiv Danske i Dalić je - u suzama! Nevjerojatno scene u Sočiju.

- Dobro, uvijek imamo težak put, mene prati težak put čitav život, uvijek se moram do kraja boriti za sve. Svaka čast momcima, strašna stvar, kapa dolje za muku, za borbu i evo nas u polufinalu SP-a. Znamo njihov način igre, preskakanje igre. Jako čvrsta utakmica pred 50.000 ljudi ovdje. Kupili smo dvije utakmice još, bila bi šteta da hodamo ovdje danima pa da Moskvu ne vidimo. Eto, idemo u Moskvu - rekao je izbornik poslije nove čudesne sportske priče.

Ne znamo mi bez drame, drama nam je u krvi! Deset godina čekali smo naplatu onog Beča, Semiha Sentürka i tragičnih penala koji su nam uzeli borbu za europski tron.

Tada su Ćorluka, Modrić i Niko Kovač grcali su u suzama zbog sportske tragedije, a danas smo, kako je Joško Jeličić rekao, pokazali 'nojeva jaja'.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Da oprostite, muda do poda! I to je natjeralo izbornika Zlatka Dalića na suze... Preživjeli smo četiri sata nevjerojatne nogometne drame, te, do ovog Mundijala, za nas proklete penale. Sad ih obožavamo, samo ih dajte! Makar se tresli od napetosti...

Danas, 7. srpnja 2018., Hrvatska je u borbi za naslov svjetskog prvaka. Da, pročitajte još jednom ako ne vjerujete - Vatreni će 11. srpnja igrati protiv Engleske za finale Mundijala.

I do tog nevjerojatnog uspjeha doveli su nas Vatreni Zlatka Dalića, oni neraz*ebivi, njegovi Vatreni, koje nikakva drama ne može poljuljati.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ivan Rakitić je te 2008. na Prateru fulao penal. U Sočiju je poput rutinera, što on i je, pogodio! Ponovno na isto mjesto kao i protiv Danske.

Svejedno je bio na golu Kasper Schmeichel ili Igor Akinfejev... Ovi Vatreni su, kako smo rekli, neraz*ebivi!

Toliko da izbornik, režiser ovog nestvarnog uspjeha, smije zaplakati nakon pobjede karijere.

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.