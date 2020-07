Junak Čuić donio Tudoru prvu pobjedu protiv Zorana Mamića!

Za dobiti Dinamo u Maksimiru trebaju se poklopiti barem tri stvari, treba imati sreću, kvalitetu i dobro suđenje. Večeras su se poklopile sva tri uvjeta....

<p>Mario kao Mario, Čuić kao Pašalić, obojica su zabila po dva gola pod Tudorovom palicom u derbiju i bili najbolji pojedinci Hajdukovih pobjeda. Mladić iz okolice Tomislavgrada pamtit će zauvijek svoj prvi veliki derbi, a pamtit će ga i Hajduk, koji je u velikoj seriji loših rezultata u post korona eri našao načina i snage da slavi u Maksimiru. Pobjeda u najvećem hrvatskom derbiju uvijek ima posebnu težinu i liječi većinu teških rana, no na žalost navijača Hajduka stigla je prekasno, Hajduk više nema ni teoretskih mogućnosti izboriti toliko željeno drugo mjesto.</p><p>Za dobiti Dinamo u Maksimiru trebaju se poklopiti barem tri stvari. Treba imati kvalitetu, sreću i korektno suđenje. Hajduk je večeras imao i sreću da mu Theophile pokloni autogol, i korektno suđenje da Bebek pravilno procjeni drugi žuti karton Gojaka i kazneni udarac, a i nešto kvalitete, točno onoliko koliko mu je trebalo da slavi protiv jako lošeg i nemotiviranog Dinama, koji nije ni sjena momčadi koju je pripremao i vodio Bjelica. Prvo poluvrijeme bilo je najbolje što je Hajduk odigrao od korona stanke, Tudorova momčad držala je sve konce igre u svojim rukama, slučajno ili ne, večeras s četvoricom u zadnjoj liniji. No unatoč boljoj igri i dominaciji, na pauzu se otišlo s po jednim golom u mreži.</p><p>Krivci za to su najiskusniji igrači Hajduka, kapetan Caktaš i dokapetan Juranović, koji su večeras bili najlošije karike Tudorove momčadi. Caktaš je promašio kazneni udarac, Livaković mu je skinuo još i zicer s par metara, dok je Juranović častio Ivanušeca, a u drugom poluvremenu i Oršića rijetko viđenim poklonima. U prvom je dijelu štopao loptu Dinamovom veznjaku, kome nije bilo teško gurnuti je u mrežu pored nemoćnog Posavca, a u drugom se poskliznuo ispred Oršića, koji je također lako poentirao. Juranović već dosta dugo ne igra u formi koja ga je dovela pred vrata reprezentacije, no ne pamtimo ga u ovako lošim izdanjima, s ovako kardinalnim pogreškama koje večeras samo spletom okolnosti nisu koštale Hajduka bodova.</p><p>Kako to obično biva u ovakvim utakmicama, nije važno koliko si loš i koliko promašuješ, nego je važno koliko je loš i koliko promašuje tvoj protivnik. I koliko gluposti napravi... A glupost večeri napravio je Amer Gojak, kome je nakon žutog kartona Bebek oprostio guranje lopte u prekidu, ali lakat u glavu Kristiana Dimitrova nije mogao, pa je Dinamo u drugom dijelu ostao s igračem manje.</p><p>Prednost igrača više kao i u mnogim ranijim susretima ne da nije bila prednost igračima Hajduka, nego im je bila dodatno opterećenje. Potpuno su nestali s terena sve dok ih drugim golom Čuić opet nije vratio u život. Uz junaka večeri Čuića bilo bi nepravedno večeras ne pohvaliti i još jednog mladića Davida Čolinu, koji je pod Tudorom prošao pravu katarzu, no i večeras je potvrdio kako Hajduk nije bacio u vjetar 700.000 eura odštete koje je platio Monacu za njega te kako ni Tahiraj ni Jakoliš nisu bolja rješenja za lijevi bok. Ma što Tudor mislio o tome. Jedan lijep šut, bezbroj upotrebljivih centaršuteva, servirani zicer Caktašu, pogođena vratnica...</p><p>Kakav zaključak izvući nakon večerašnje pobjede? Prije svega da je Hajduk puno bolja momčad od rezultata koje postiže, no to i nije neka velika novost, kao i da bi Tudor morao još jednom preispitati svoje taktičke zamisli. Činjenica je da mu je momčad najbolju utakmicu odigrala i slavila večeras u potpuno drugačijoj taktičkoj postavci i impostaciji od one koju je uigravao i uporno forsirao. Tko će ga znati, možda i Tudor na koncu promijeni mišljenje. Ne bi mu bio prvi put. U prvom je mandatu odustao nakon prvog poraza...</p><p>Kad je Goran Ivanišević nakon godina patnje i poraza napokon osvojio Wimbledon, na jednom zidu je osvanuo grafit ''Fala ku... Gorane''. Ne bi me čudilo da sličan grafit ne osvane i u čast večerašnje Tudorove pobjede.</p>