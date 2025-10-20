Obavijesti

Galerija

Komentari 10
FOTO: PROŠAO TEŽAK PUT

Junak Hajduka htio je odustati od nogometa, spasile ga vjera i ona. Samozatajna medicinarka

Michele Šego još sa 17 godina našao se na popisu 60 najvećih svjetskih talenata rođenih 2000. Ime je dobio po vozaču Formule 1, a ove se godine vratio u Hajduk nakon niza posudbi i teških trenutaka u karijeri
Junak Hajduka htio je odustati od nogometa, spasile ga vjera i ona. Samozatajna medicinarka
Karijera nogometaša često uključuje neočekivane preokrete, uspone i padove. Put Michelea Šege (24) primjer je takve karijere: od igrača kojem su u mlađim uzrastima predviđali uspjeh, preko kaljenja na posudbama, do povratka u matični klub. Njegov ponovni dolazak u Hajduk označava novu fazu u karijeri igrača koji se vraća iskusniji i spremniji za izazove. | Foto: Instagram
1/40
Karijera nogometaša često uključuje neočekivane preokrete, uspone i padove. Put Michelea Šege (24) primjer je takve karijere: od igrača kojem su u mlađim uzrastima predviđali uspjeh, preko kaljenja na posudbama, do povratka u matični klub. Njegov ponovni dolazak u Hajduk označava novu fazu u karijeri igrača koji se vraća iskusniji i spremniji za izazove. | Foto: Instagram
Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025