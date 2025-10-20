Junak Hajduka htio je odustati od nogometa, spasile ga vjera i ona. Samozatajna medicinarka

Michele Šego još sa 17 godina našao se na popisu 60 najvećih svjetskih talenata rođenih 2000. Ime je dobio po vozaču Formule 1, a ove se godine vratio u Hajduk nakon niza posudbi i teških trenutaka u karijeri
Karijera nogometaša često uključuje neočekivane preokrete, uspone i padove. Put Michelea Šege (24) primjer je takve karijere: od igrača kojem su u mlađim uzrastima predviđali uspjeh, preko kaljenja na posudbama, do povratka u matični klub. Njegov ponovni dolazak u Hajduk označava novu fazu u karijeri igrača koji se vraća iskusniji i spremniji za izazove.
| Foto: Instagram
Karijera nogometaša često uključuje neočekivane preokrete, uspone i padove. Put Michelea Šege (24) primjer je takve karijere: od igrača kojem su u mlađim uzrastima predviđali uspjeh, preko kaljenja na posudbama, do povratka u matični klub. Njegov ponovni dolazak u Hajduk označava novu fazu u karijeri igrača koji se vraća iskusniji i spremniji za izazove. |
Foto: Instagram
Karijera nogometaša često uključuje neočekivane preokrete, uspone i padove. Put Michelea Šege (24) primjer je takve karijere: od igrača kojem su u mlađim uzrastima predviđali uspjeh, preko kaljenja na posudbama, do povratka u matični klub. Njegov ponovni dolazak u Hajduk označava novu fazu u karijeri igrača koji se vraća iskusniji i spremniji za izazove.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Izvan terena, Šego ističe važnost obitelji, vjere i dugogodišnje veze. Stabilnost u privatnom životu navodi kao važan faktor, osobito tijekom razdoblja s ozljedama. Značajnu podršku pruža mu dugogodišnja djevojka Nina Bešlić.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Završila je Zdravstvenu školu u Splitu, a obrazovanje je nastavila na Sveučilištu u Zadru. Nina Bešlić na društvenim mrežama održava privatnost daleko od očiju javnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Kad smo se vraćali iz Varaždina nakon što sam pokupio stvari, rekla je da će joj Varaždin faliti. Ali je isto prihvatila. Isto mi je govorila da razmislim o drugim ponudama, ali je sretna i zadovoljna, kao i ja", otkrio je Michele.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Michele Šego, rođen 5. kolovoza 2000., ime je dobio po obiteljskom prijatelju i talijanskom vozaču Formule 1 Micheleu Alboretu. Njegov talent rano je postao očit. Nakon početaka u Omladincu iz Vranjica i godina u splitskom Adriaticu, s 15 godina stigao je u Hajdukovu akademiju.
| Foto: Instagram
Uskoro je njegovo ime postalo poznato i izvan hrvatskih granica. Ugledni britanski list The Guardian uvrstio ga je 2017. na popis 60 najvećih svjetskih talenata rođenih 2000.
| Foto: Instagram
"Kada je to objavljeno, bio sam u školi. Nisam imao pojma koliko je to veliko priznanje. To mi je dalo još veću motivaciju", prisjetio se Šego, tada tinejdžer čiji je cilj bio igranje za seniorsku momčad. "Životni san mi je debitirati za prvu momčad Hajduka."
| Foto: Instagram
Taj cilj ostvario je sa 17 i pol godina, u veljači 2018., kada je debitirao za seniore "bilih" protiv Cibalije, a uskoro je zabio i prvi gol protiv Istre.
| Foto: Instagram
Taj cilj ostvario je sa 17 i pol godina, u veljači 2018., kada je debitirao za seniore "bilih" protiv Cibalije, a uskoro je zabio i prvi gol protiv Istre.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Prelazak u seniorski nogomet donio je nove izazove. U prvom razdoblju u Hajduku Šego je zabilježio 15 nastupa za prvu momčad, nakon čega je uslijedio niz posudbi koje su mu donijele seniorsko iskustvo.
| Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
"Nije bilo lako, ali je dobro iskustvo jer sam se malo osamostalio. Naletiš na drugačije tipove ljudi, gdje te gledaju malo drugačije jer dolaziš iz Hajduka", priznao je Šego.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Igrao je za Slaven Belupo, gdje se susreo s neuobičajenom situacijom. "Bila je situacija gdje mi je trener rekao: 'Najbolji si, ali nećeš igrat'", otkrio je godinama kasnije.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Uslijedila je epizoda u slovenskom Bravu, a zatim i prelazak u drugoligaša Dugopolje, gdje je ponovno počeo redovito zabijati.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
"Dosta mi je vjera pomogla, pogotovo kad je bilo odustajanje u glavi i to sve, po posudbama. To me izvlačilo da će uvijek biti bolje, sutra je novi dan, nova nada. Tako ideš dan po dan, sve je bilo malo-pomalo bolje, sad je završilo. Mislim, završilo, haha... Tek je počelo", kazao je za Hajduk Digital TV.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Najuspješnije razdoblje izvan Hajduka Šego je imao u Varaždinu. U novom okruženju ustalio se u prvoj postavi i postao jedan od ključnih igrača momčadi. Igrao je na poziciji krilnog napadača, a isticao se prodorima i stvaranjem prilika za suigrače.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
"U Hajduku je uvijek ogroman pritisak, što u Varaždinu nije slučaj. Kao igrač ovdje se zaista možete opustiti i igrati nogomet", govorio je tada.
| Foto: Marko Jurinec/Jurinec photography
Foto Marko Jurinec/Jurinec photography
Bez problema s ozljedama, za što često ističe rad s obitelji Kapulica, pružio je neke od svojih najboljih partija u karijeri. Jedan od zapaženijih trenutaka dogodio se u studenom 2023., kada je golom s 30-ak metara donio pobjedu Varaždinu protiv Hajduka, što je bio prvi prvenstveni poraz splitskog kluba te sezone.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Gol iz poštovanja prema bivšem klubu nije slavio, a njegove dobre igre potaknule su medijske napise i želje navijača o mogućem povratku na Poljud.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Eduard Vinatoru/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Uz podršku bližnjih, Šego navodi da snagu pronalazi u vjeri. Veliki je zaljubljenik i u Formulu 1, što je povezano i s njegovim imenom, a nogometni uzor mu je Didier Drogba, zbog kojeg je pratio Chelsea i nosio njegove brojeve na dresu.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
U siječnju 2025., Šego se vratio na Poljud potpisavši ugovor do ljeta 2028. uz odštetu od 600.000 eura. Vratio se kao igrač s iskustvom igranja u prvoj ligi.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
"Sjajan je osjećaj vratiti se kući. Mislim da sam sazrio, naučio puno toga i spreman sam na novo dokazivanje. Prvi put se nisam baš snašao, ali dobro mi je došlo sve što se kasnije događalo", izjavio je na predstavljanju.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Po povratku u klub, podršku su mu iskazali trener Gennaro Gattuso i suigrači poput Ivana Rakitića. "Raketa mi je rekao: 'Samo ti radi ovo svoje, slobodno pucaj, idi jedan na jedan, driblaj'. To mi je iznenađenje i velika čast", otkrio je Šego.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Karijera Michelea Šege obuhvaća put od velikog talenta akademije, preko stjecanja iskustva na posudbama, do povratka u matični klub kao formiran igrač. Sada na Poljudu započinje novo poglavlje svoje karijere u dresu za koji je oduvijek želio igrati.
| Foto: HNK Hajduk