Junak Nexea živio je s Yamalom i prebolio mononukleozu: 'Kiel nam nije ni čestitao na pobjedi'
Rukometaši Nexea proslavili su epsku pobjedu protiv Kiela, a utakmica je bila posebna i za Ognjena Cenića (20). 'Nedavno sam prebolio mononukleozu, dva i pol mjeseca nisam smio ništa raditi'
Kažu svjedoci da se u utorak navečer u Našicama osjetilo blago podrhtavanje. Epicentar je bio u sportskoj dvorani OŠ kralja Tomislava, gdje su rukometaši Nexea priredili čudo nad čudima. Slavili su protiv njemačkog diva Kiela (33-30) u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige. Ni Hamburg ni Final Four više nisu nemoguća misija, ali Kiel je Kiel, pogotovo na sjeveru Njemačke. Kako god završilo, Nexe je zaslužio apsolutni naklon za najveću pobjedu u klupskoj povijesti.