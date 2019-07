Juniori pomeli Mađare, sljedeći na popisu Bahrein i Portugal

Hrvatska muška juniorska reprezentacija ostvarila je i treću pobjedu u nizu na Svjetskom prvenstvu Španjolskoj. Nakon Kosova i Brazila, pali su i Mađari 37-32 što je Hrvatsku zadržalo na prvom mjestu skupine C kao jedinu momčad bez poraza.

🏆 Men's Junior World Championship 2019

📌 Group C - Round 3

⏱ 60' Final

🆚 Croatia 🇭🇷 37:32 🇭🇺 Hungary

📺 https://t.co/N8kdIWDVlg

#⃣ #Handtastic pic.twitter.com/ujdNb5t1H4 — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) July 19, 2019

Mađari su bili ravnopravni samo u početku susreta, do rezultata 3-3, ali brzim pogocima već do sredine prvog dijela, naši rukometaši stižu na prednost od sedam pogodaka pri rezultatu 14-7. Dok je momčad poput Brazila brža od naših rukometaša, tako je i Mađarska sporija. To je u igri koja se vodila, "run'n'gun", bio veliki plus našim dečkima. Pri odlasku na pauzu, na semaforu stoji velika prednost Hrvatske 22-15.

U nastavku je Hrvatska već u 36. minuti napravila najveću razliku na utakmici od devet razlike. Miklos Rosta pokušao je vratiti svoju momčad u ravnopravnu borbu, no Hrvati se nisu previše uzbuđivali. Nekoliko puta su Mađari stigli na minus četiri, ali nikako nisu mogli ozbiljnije zaprijetiti našima.

Filip Vistorop je u jednom trenutku dobio udarac u natkoljenicu što je malo poremetilo igru "kauboja", a kad se vratio, na ozljedu ramena požalio se Josip Šarac, pa je i on pošteđen posljednjih desetak minuta. U tim trenucima odgovornost preuzima Ivan Martinović koji je na kraju izabran za MVP-a susreta.

Zabili smo, ali i primili najviše pogodaka do sada na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska je zadržala visoki postotak realizacije od 65 posto. Fantastična je bila naša vanjska linija: Ivan Martinović 12 pogodaka od 16 pokušaja, Filip Vistorop 9/13, Josip Šarac 7/7 i Halil Jaganjac 8 od 8. Drugim riječima 32 od 37 naših pogodaka. Kod Mađara najefikasniji Uros Borzas s devet pogodaka.

Za našu reprezetaciju slijedi dan predaha pa Bahrein i Portugal, dan za danom za kraj natjecanja u skupini. Osmina finala već sada je osigurana, a nadamo se da će i ondje nastaviti s ovim fenomenalnim rezultatima.