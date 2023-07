Juniori osmi na SP-u: Pobijedili Francuze pa potonuli, na kraju izgubili čak i od Farskih Otoka

Hrvatska muška juniorska rukometna reprezentacija izgubila je od Farskih Otoka 31-27 u utakmici za sedmo mjesto na Svjetskom prvenstvu. Tako je naša reprezentacija na osmom mjestu završila na SP-u u Njemačkoj i Grčkoj, četvrtim porazom u nizu.

Naši su mladići u skupini pobijedili Francusku, ali u nokaut fazi izgubili su sve utakmice.

Farski Otoci od prve su minute zaigrali sedam na šest. Premda obrana nije pokazivala znakove agresivnosti i čvrstoće kakvu smo priželjkivali, Hrvatska je vodila nepunih 20 minuta. Sredinom poluvremena imali smo plus dva (9-7), uz samo jednu obranu vratara. I napad da to podignemo na tri razlike. Nažalost, naši dečki nisu uspjeli u tom naumu i slijedio je pad.

Nepunih šest minuta Hrvatska je bila bez pogotka, a naši suparnici znali su to iskoristiti. Nizom od tri pogotka za redom preuzeli su vodstvo i više ga nisu ispustili do kraja. Na predahu je tako bilo 16-14. Pri tome je Hrvatska imala 58, a Farski Otoci čak 70 posto realizacije. Pet od 10 pokušaja pogodili su s 9 metara, Hrvatska 3/6. Uz to su imali jednu obranu vratara više.

Već u ranoj fazi drugog poluvremena, Farani su se odvojili na tri razlike. Pokušavao je naš izbornik Andrija Nikolić rotirati sve što je imao na klupi, ali usponi i padovi u igri naše reprezentacije bili su preveliki da bismo mogli okrenuti rezultat. Doduše, u jednom trenutku bili smo jako blizu jer je Matej Mandić povezao tri obrane zaredom i stigli smo na minus jedan (26-27). Nažalost, odmah nakon toga slijedila je nova crna rupa od šest minuta bez pogotka i tu je priči bio kraj. Naši suparnici su zabili tri pogotka zaredom i na kraju zasluženo slavili 31-27.

Premda je golman Matej Mandić u drugom poluvremenu skinuo osam udaraca i dugo nas držao u igri, Hrvatska je samo jedanput povezala dva, a jedanput tri pogotka. Po pet pogodaka zabili su Zlatko Raužan i Tin Šestak. Kod Farskih Otoka najbolji Ellias Ellefsen A Skipagotu s pet pogodaka.