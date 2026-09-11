Juranović i Ljubičić se nisu dobro proveli protiv sjajnog Schalkea

U prvoj utakmici 3. kola njemačkog nogometnog prvenstva Schalke je kao gost svladao Union Berlin rezultatom 3-1. Gosens je u 25. minuti doveo goste u prednost, Aouchiche je povisio nakon samo 20-ak sekundi u nastavku i taj je rezultat vrijedio sve do sudačke nadoknade.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Juranovićev prvi ples na svadbi | Video: Instgram

Tada je Skarke u sudačkoj nadoknadi nakratko vratio nadu domaćima, ali je Woeber u završnim trenucima postavio konačni rezultat. Josip Juranović je odigrao čitav susret za Union, dok je Marin Ljubičić igrao drugo poluvrijeme za domaće.

Schalke sada ima četiri boda, dok je Union ostao na jednom nakon tri odigrana susreta u Bundesligi.