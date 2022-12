Juranović: Ovo je medalja za one koji mi nisu vjerovali...

Iza Josipa Juranovića je fantastičan turnir, iako nije nastupio u utakmici za treće mjesto, kad je na njegovo mjesto na desnom boku uskočio Josip Stanišić i odigrao prve minute na Svjetskom prvenstvu u Katru.

- Ova je medalja za sve one koji mi nisu vjerovali, kojima sam bio trn u oku. Ima i Messi takvih, tako da se na obazirem na to. Želio bi se zahvaliti obitelji, prijateljima, obitelji moje zaručnice, koji su me uvijek bodrili kada je bilo teško i kada je bilo najbolje", poručio je Josip Juranović.

- Ovo je jedan od najljepših trenutka na svijetu, doživotno ću biti u hrvatskoj povijesti, ne znam kako bih opisao kako se osjećam. Kada igrate s igračima kakve ima Hrvatska možete se samo poboljšati - dodao je.

Legenda svjetskog i njemačkog nogometa Juergen Klinsmann je na jednom panelu u Dohi kazao da je Juranović jedno od otkrića SP-a.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Hvala mu na tome, ali moja ekipa je zaslužna za to.

Osvrnuo se i na utakmicu za broncu.

- Dobro smo ih proučili, kada imate takve veznjake kao što su Modrić i Kovačić, jednostavno vam je sve lakše u životu. Uživam u ovom trenutku.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Znimljivo, Juranović je član Celtica koji je u subotu u nastavku škotskog prvenstva kao gost pobijedio Aberdeen sa 1-0.

- Vidio sam da smo pobijedili, sada smo devet bodova ispred Rangersa - dodao je sa smješkom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U susretu za broncu umjesto ozlijeđenog Juranovića igrao je Josip Stanišić kojem su to bile prve minute na turniru u Katru.

- Bilo je napeto, znali smo da su umorni, ali i da imaju kvalitetu. Znali smo da ćemo pobijediti, ako damo sve od sebe - kazao je 22-godišnji branič münchenskog Bayerna.

- Bilo je dobro, nije lako ući u susret, ako se ne igra mjesec dana. Bilo mi je važno samo da pobijedimo, mogao sam zabiti i autogol, samo da pobijedimo - dodao je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Za mene je sve ovo neopisivo. Ne znam kako je drugima koji su već osvojili medalju, ali meni je ovo prva. Ovo sam samo sanjao.

Njemački prvak je na ovom SP-u imao 18 igrača, a Stanišić je prvi Bayernov igrač koji je osvojio medalju u Katru.

- Nadao sam se medalji, znao sam da imamo dobru ekipu. Bayern je imao puno igrača na turniru i bile su velike šanse da je netko osvoji. Drago mi je da sam je ja osvojio - kazao je Stanišić koji je rođen u Münchenu.

- Želio bih posvetiti medalju svima koji su bili uz mene, posebno obitelji, imali smo i teških dana - poručio je na kraju.

Najčitaniji članci