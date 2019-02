Juranović: U Hajduku nisam bio još jedino golman i špica!

- Prekrasan je osjećaj vratiti se na teren nakon ozljede, doduše bio bi još i bolji da smo pobijedili, ali važno je da se svi skupa dižemo iz utakmice u utakmicu, da idemo prema cilju koji smo postavili pred sebe – kazao je povratnik u postavu Hajduka Josip Juranović, koji je na pripremama u Turskoj ozlijedio kvadriceps, zbog čega je morao pauzirati sve do ogleda s Goricom.

Proces oporavka odradio je pod paskom klupske medicinske službe, a odigrao je i poluvrijeme za drugu momčad kako bi što spremniji dočekao povratak.

- Sigurno mi je pomogao i taj nastup za B momčad, da provjerim pluća, koliko mogu... Zadovoljan sam razinom forme – kaže kapetan Hajduka i dodaje:

- Sad sam na 90%, ali do Zaprešića ću biti potpuno spreman.

U povratničkom debiju igrao je na lijevom boku, čime je popunio još jednu poziciju u svom bogatom životopisu.

- Jedino još nisam branio i igrao špicu, ha, ha, ha... To je plus za mene, da se mogu prilagoditi i odgovoriti na sve zahtjeve, no ipak se nadam da će moj prijatelj Posavec nastaviti dobro braniti pa da neću morati i na gol.

Iako je rođeni Zagrepčanin, Juranović je zbog svoje srčanosti i zalaganja jedan od najomiljenijih igrača među navijačima Hajduka.

- Nije uvijek bilo tako, pogotovo kad me trener Burić stavio na beka, ali s utakmicama sam dobio iskustvo i kvalitetu, igram puno bolje i navijači to vide. Vjerujem da cijene i moje zalaganje, jer ja uvijek dajem 100% za Hajduku, i tako će biti zauvijek.

Zauvijek bi značilo da će do kraja karijere ostati u Hajduku...

- Ne bih imao ništa protiv da to tako i bude... - slegnuo je ramenima Juranović, za koga bod protiv Gorice nije osvojeni bod, nego izgubljena dva.

- Zbog bure nismo ni mi ni navijači uživali u igri, ali ne treba raditi preveliku dramu, već u sljedećoj utakmici pokazat ćemo koliko vrijedimo. Na koncu je uvijek dobro ne izgubiti utakmicu, ali mi smo računali na sva tri boda.

Pohvale Hajduku stižu na račun igre i osam bodova osvojenih protiv izravnih konkurenata, no činjenica je da je Hajduk još uvijek tek šesti na prvenstvenoj ljestvici.

- Sve nas zaboli srce kad pogledamo na ljestvicu, ali radimo naporno, na treninzima idemo 100%. Nekad ne ide, ali naši navijači i mi sami vjerujemo da će biti bolje. Stvar je jednostavna, svaki trener ima svoju filozofiju igre koju igrači moraju što prije usvojiti i prikazati na terenu. Trener Oreščanin je preslikao igru B momčadi na A, i vjerujem da ćemo biti sve bolji i bolji do kraja sezone.

Veliki posjed lopte i sigurnost u pasu dijelom dolaze i zbog povećanog broja veznih igrača u postavi, no zbog igre s viškom igrača u vezi, bez klasičnog napadača, pojavljuje se problem završnice i golova.

- Istina je, to je jedan mali kotačić koji još moramo popraviti, radimo na treninzima na tome, i nadam se da će već na sljedećoj utakmici biti bolje.

Hajduka sada čekaju na papiru četiri lakša protivnika, Inter, Slaven, Rudeš i Istra, prilika da se konačno pomaknu prema gore na ljestvici.

- Svakom od nas je lakše igrati protiv jačih protivnika, jer igraju otvoreno i možemo se nadigravati. Uoči Intera i sličnih protivnika svi misle lako ćemo, mi smo favoriti, ali to je jednako teška utakmica kao protiv Dinama. Mi u svojim glavama moramo imati pristup kao da igramo protiv Manchester Uniteda, i tako razmišljati o svakoj sljedećoj utakmici.

Navijači smatraju da je to lakih 12 bodova, no ne i Juranović.

- Nije to baš tako, u najboljem slučaju to može biti 12 teško osvojenih bodova.

Uskoro će izbornik Zlatko Dalić objaviti popis kandidata za kvalifikacijske utakmice protiv Azerbejdžana i Mađarske. Do njih će se odigrati još tri kola, dovoljno da se kapetan Hajduka vrati u top formu. Obzirom da je obrambena linija reprezentacije u problemima, nije nemoguće da ga Dalić pozove...

- Na meni je da na utakmicama dam sve od sebe, da pokušam biti to bolji, a ako dođe poziv izbornika, tko sretniji od mene – kaže Juranović, a na pitanje vidi li se među kandidatima, samo sliježe ramenima:

- A tko se to ne vidi među kandidatima...