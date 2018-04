Jurčević: Bolje izgledamo kada je i travnjak u boljem stanju...

Dinamo je s visokih 4-0 slavio protiv Istre na Aldo Drosini i tako opet pobjegao Hajduku i Rijeci na osam, odnosno devet bodova. Puljani su pokleknuli u drugom poluvremenu kada su primili tri gola.

- Mislim da je ovo bila jedna zanimljiva utakmica. Isto tako, bila je vrlo fer utakmica, iako je bilo dosta kartona. Pobijedili smo uvjerljivo i zasluženo iako nas je Istra u dobrom dijelu susreta namučila. Zadržali smo koncentraciju, bilo je bitno povesti i taj drugi gol zapravo je usmjerio utakmicu do kraja. Završili smo susret na jedan lijep način, a to nam je bitno zbog nastavka ove male serije, nakon važne pobjede u Kupu. Pokazali smo dobru efikasnost i nismo primili gol. Dobar je to temelj za nadolazeće susrete, rekao je nakon susreta trener Dinama Nikola Jurčević pa dodao:

- Nas čeka nova prvenstvena utakmica u Vinkovcima idući vikend. Možemo biti zadovoljni današnjom igrom i bodovima. Čestitam Istri na jako dobroj utakmici. Želim im sve najbolje u nastavku jer znam da se bore s mnogim problemima. Gajim simpatije prema ovom klubu i regiji i želim da ostanu prvoligaš.

Jurčević smatra da je Dinamo dobar kada je dobar travnjak.

- Sigurno da bolje izgledamo na normalnijim i boljim terenima, a danas su tu bili solidni uvjeti za igru. Imali smo dosta akcija, šansi i bili smo efikasni.

Mario Gavranović zabio je posljednji gol na utakmici.

- Mislim da je jako bitno da smo zadržali bodovnu prednost ispred Hajduka i Rijeke. Svaka nam je pobjeda bitna i u svakoj utakmici idemo na pobjedu. Sretni smo zbog zaslužena sva tri boda, naravno da sam sretan i zbog svog pogotka, a sad moramo nastaviti ovako igrati već idući vikend u Vinkovcima. Plasirali smo se u finale Hrvatskog kupa, dobro smo odradili ovu utakmicu i ovo je put kojim trebamo ići - rekao je napada Dinama.