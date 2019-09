Jurčević: Hrvatska je moćna, a mi smo frustrirani zbog svega

Jako nas pogodio poraz od Walesa. Bez tri ponajbolja igrača bili smo nadomak boda. Frustrirani smo zbog tog poraza, rekao nam je Nikola Jurčević, izbornik Azerbajdžana.

Njegova je reprezentacija u petak navečer bila blizu prvog boda u ovim kvalifikacijama, ali presudio je gol Garetha Balea, šest minuta prije kraja susreta.

- Imali smo puno nesreće u ovim kvalifikacijama. Trebali smo uzeti koji bod. I danas ćemo biti bez nekoliko jako važnih igrača. Stadion možda neće biti pun, ali će biti dobro popunjen - kaže Jurčević, koji je u ožujku zamalo šokirao Maksimir.

- Po onome što sam čuo, Hrvatska je bilo strašno moćna i dobra u Trnavi. Opet je pokazala klasu i mi se samo možemo nadati nekom čudu. Vidjet ćemo kakvu ćemo taktiku imati. U Zagrebu smo bili dobri - rekao je Jura.

Ako izgubi današnji susret, Azerbajdžan će i nakon pet kola biti bez boda.

- Ne bi trebalo biti nikakvih turbulencija - rekao je Nikola Jurčević.

U ožujku je u Maksimiru izgubio 2-1. Istim je rezultatom izgubio u petak od Walesa. Dvaput je bio na korak od iznenađenja u ovim kvalifikacijama. Azeri mogu biti opasni, pokazali su to u Zagrebu, ali realno, Hrvatska je pokazala klasu u Trnavi. U takvom izdanju bi mogli biti i danas. Jura se pribojava takve "kockaste" partije.

Raspitivao se i kod nas kako je to izgledao u Trnavi. Odgovorili smo mu kako je to bilo briljantno, fenomenalno izdanje Hrvatske. Svjestan je da će teško do čuda protiv ovako moćne momčadi.