Jurčić za 24sata: Skoro svi ljudi u Kairu znaju tko sam. A nisam ni sanjao osvojiti Ligu prvaka

Strašan, baš strašan uspjeh. Osvojiti Ligu prvaka na bilo kakvom kontinentu je velik uspjeh, ali osvojiti ju s klubom koji nema tradiciju i navijače je nešto puno veće. I zbog toga sam još ponosniji na ovaj rezultat, kaže nam iz Kaira Krunoslav Jurčić (55).

Hrvatski trener ispisao je povijest na klupi egipatskog Pyramidsa s kojim je stigao do naslova najbolje momčadi Afrike. Pyramidsi su u dvije utakmice (1-1, 2-1) bili bolji od južnoafričkog Mamelodi Sundownsa, tako po prvi put u svojoj povijesti postali prvaci Afrike. A Kruno Jurčić jedini hrvatski trener koji je uz Mirka Jozića (s čileanskim Colo Colom osvojio Južnu Ameriku 1991.) i Dragana Talajića (sa saudijskim Al Ittihadom osvojio Aziju 2003. ) stigao do naslova kontinentalnog prvaka.

- Fešta? Uh, bilo je svega. Odmah je poslije uzvratne utakmice finala nastalo pravo oduševljenje na terenu, bilo je tu i nereda i kaosa, baš svega. Ljudi su se prepustili, cijeli Egipat uživao u našem uspjehu. Mi kao klub nemamo ni 50 navijača, a na utakmicu je stiglo 25 tisuća gledatelja, podržao nas je cijeli Egipat. I navijači Al Ahlija i Zamaleka što je veliko čudo za sve ovdje. I svi su navijali za Egipat - priča nam Jurčić, pa nastavlja:

- Mamelodi Sundownsi su ozbiljan klub s dugogodišnjom tradicijom, strašno jaki i u Afričkom nogometnoj federaciji (CAF). Uostalom, i predsjednik CAF-a je bivši vlasnik Sundownsa. Taj je klub pokret u Južnoj Africi, imaju nevjerojatan broj navijača, sljedbenika po cijeloj Africi. Sve smo prebrodili, odigrali smo dvije jako zrele i pametne utakmice, zasluženo osvojili taj naslov.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Najveći uspjeh karijere?

- Ma da, bez razmišljanja. Kad igrate finale Lige prvaka, na bilo kojem kontinentu, to vam mora bit vrh trenerske karijere. I doista, ovaj uspjeh ne mogu komparirati ni s čime do sada.

Jeste li razmišljali o ovakvom trofeju prilikom odlaska u Afriku?

- Ni blizu. Niti ja niti itko u mom klubu. Kad sam odlazio u Afriku razmišljao sam o nekoj nogometnoj realnosti, a mi smo vjerovali i radili, pa od naših snova stvorili neku novu realnost. U dvije godine smo napravili veliki iskorak, postali smo najbolja momčad Afrike, to je velika odgovornost. Imamo dobre igrače, stabilni smo, ali sad svima postajemo, lovina.

Kakva je bila fešta?

- Nema tu onakvih fešta kao kod nas, da se nešto organizira u hotelu ili nekom noćnom klubu. Feštalo se na stadionu, a onda sam s obitelji i članovima svog stožera ostao do ranog jutra na večeri.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Prepoznaju li vas ljudi u Kairu?

- Vjerujte, danas me prepoznaje 90% ljudi u Kairu. Egipćani obožavaju nogomet, jako me cijene zbog rezultata, ali i jer sam u njihov nogomet donio nešto novo, nešto drugačije. Oni jako cijene moju strast i predanost, način na koji vodim utakmice. I bez obzira za koga navijali, ljudi bi prilaze na ulicama, pozdravljaju me, slikaju se sa mnom. I to mi je nešto nedoživljeno.

Što dalje?

- Sad nas čeka još finale Kupa sa Zamalekom, a onda moram sjesti s ljudima i razgovarati o budućnosti. Imamo opciju ugovora na još jednu godinu, ali svjestan sam da nakon ovakvih uspjeha slijedi - pad. I mi moramo ući u ozbiljne transfere, dostojno se pojačati ako i dalje želimo biti na ovoj razini. Ponude? Ima ih. Egipatska liga se jako prati u ovom dijelu svijeta, pa me stalno zovu iz Saudijske Arabije i Emirata.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Što vas je najviše iznenadilo u Africi?

- Gledao sam puno filmova, znao puno toga o Africi, ali opet me svako malo nešto šokira. Afrika je stalni šok. Mi smo Ligu prvaka igrali u Maliju, pa Ruandi, Kongu, Angoli..., tu doživite neke nevjerojatne scene, doživljaje koje ćete pamtiti do kraja života. Najviše me šokiralo siromaštvo u Maliju, kad vidite kako tamo djeca žive, nama je to nepojmljivo. A meni je bilo i prilično šokantno.

Jeste li bilo premija za naslov prvaka Afrike?

- Kako ne? Nama su vlasnici kluba iz Emirata, pa su i premije bile prilično velike.

Osvojili ste naslov prvaka Afrike, u finalu ste egipatskog kluba, a borba za naslov prvaka Egipta rješavat će se...

- Na sudu. I o svemu odlučuje CAS. Ovdje je normalno da neka momčad ne dođe na utakmicu, a NS Egipta to uvijek kažnjava rezultatom 3-0 i oduzimanjem tri boda. Zamalek tako lani nije došao na derbi s Al Ahlijem izgubili su 3-0, oduzeti su im bodovi. Ove sezone Al Ahli nije došao na utakmicu sa Zamalekom, izgubili su 3-0, ali kako imaju jake veze u savezu, nisu im oduzeti bodovi. I mi smo se žalili. To će riješiti CAS, ako im oduzmu tri boda mi ćemo biti pravi Egipta, ako im ne oduzmu, onda Al Ahli ostaje prvak - završio je Jurčić.